ТОП-4 поради, як планувати свій сімейний бюджет — Finance.ua

ТОП-4 поради, як планувати свій сімейний бюджет
Завчасно спланований бюджет допоможе уникнути зайвих витрат та досягнути поставлених фінансових цілей. І чітке розуміння, де ці витрати можна зменшити або спрямувати на інші цілі, допоможе у цьому завданні.
- Порахуйте щомісячний дохід. Починати потрібно з початку, тобто з того, щоб чітко визначити розмір та джерела ваших щомісячних надходжень. Це можуть бути, наприклад, зарплата, прибуток від інвестицій, оплата за виконану роботу на фрилансі, пенсія та інше.
- Складіть список витрат. Для цього їх потрібно розділити на обов’язкові та ті, без яких можна обійтися (або їх ще називають дискреційні). До обов’язкових належать щомісячні орендні/іпотечні, комунальні платежі, витрати на продукти, на лікування, оплату за навчання, громадський транспорт тощо. До необов’язкових витрат належать розваги, кава, хобі, а також витрати на шкідливі звички такі як тютюн чи алкоголь.
- Сформуйте місячний бюджет. На цьому етапі уважно прорахуйте, яку саме суму ви повинні та зможете витрачати на кожну з категорій витрат, а вже потім залишок розподіліть між дискреційними витратами.
- Перетворіть відстеження бюджету на звичку. Регулярно перевіряйте, чи збігаються ваші витрати з тими, які ви запланували на початку місяця. Якщо ви буде знати точну суму, яку витрачаєте на ту чи іншу категорію щомісяця, зможете підкоригувати або переглянути свій бюджет на наступний і зробити його реалістичнішим.
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Довідка Finance.ua:
- Нагадаємо, у більшості українських сімей під час війни помітно змінилися основні витрати. Багато хто намагається більше заощаджувати, економити на дозвіллі, а вільні кошти направляти на допомогу ЗСУ.
- Заощаджуйте на комунальних витратах та бережіть природні ресурси. Встановіть енергозберігаючі лампи.
- Закривайте кран, коли чистите зуби або приймаєте душ. Користуйтеся пральною машиною лише у випадку повного завантаження. Вивчіть тарифи усіх послуг, якими користуєтеся (послуги зв’язку, інтернету, телебачення тощо), та оберіть ті, що відповідають вашим потребам, щоб не переплачувати за зайві опції.
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