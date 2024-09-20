ТОП-4 поради, як планувати свій сімейний бюджет — Finance.ua

ТОП-4 поради, як планувати свій сімейний бюджет Сьогодні 21:00 — Особисті фінанси

ТОП-4 поради, як планувати свій сімейний бюджет

Завчасно спланований бюджет допоможе уникнути зайвих витрат та досягнути поставлених фінансових цілей. І чітке розуміння, де ці витрати можна зменшити або спрямувати на інші цілі, допоможе у цьому завданні.

Порахуйте щомісячний дохід. Починати потрібно з початку, тобто з того, щоб чітко визначити розмір та джерела ваших щомісячних надходжень. Це можуть бути, наприклад, зарплата, прибуток від інвестицій, оплата за виконану роботу на фрилансі, пенсія та інше. Складіть список витрат. Для цього їх потрібно розділити на обов’язкові та ті, без яких можна обійтися (або їх ще називають дискреційні). До обов’язкових належать щомісячні орендні/іпотечні, комунальні платежі, витрати на продукти, на лікування, оплату за навчання, громадський транспорт тощо. До необов’язкових витрат належать розваги, кава, хобі, а також витрати на шкідливі звички такі як тютюн чи алкоголь. Сформуйте місячний бюджет. На цьому етапі уважно прорахуйте, яку саме суму ви повинні та зможете витрачати на кожну з категорій витрат, а вже потім залишок розподіліть між дискреційними витратами. Перетворіть відстеження бюджету на звичку. Регулярно перевіряйте, чи збігаються ваші витрати з тими, які ви запланували на початку місяця. Якщо ви буде знати точну суму, яку витрачаєте на ту чи іншу категорію щомісяця, зможете підкоригувати або переглянути свій бюджет на наступний і зробити його реалістичнішим.

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Довідка Finance.ua:

Нагадаємо, у більшості українських сімей під час війни помітно змінилися основні витрати. Багато хто намагається більше заощаджувати, економити на дозвіллі, а вільні кошти направляти на допомогу ЗСУ.

Заощаджуйте на комунальних витратах та бережіть природні ресурси. Встановіть енергозберігаючі лампи.

Закривайте кран, коли чистите зуби або приймаєте душ. Користуйтеся пральною машиною лише у випадку повного завантаження. Вивчіть тарифи усіх послуг, якими користуєтеся (послуги зв’язку, інтернету, телебачення тощо), та оберіть ті, що відповідають вашим потребам, щоб не переплачувати за зайві опції.

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