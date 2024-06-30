Від початку року зросла середня зарплата чиновників: кому платять найбільше — Finance.ua
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Від початку року зросла середня зарплата чиновників: кому платять найбільше

Казна та Політика
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Від початку року зросла середня зарплата чиновників: кому платять найбільше
Від початку року зросла середня зарплата чиновників: кому платять найбільше, Фото: freepik
Середня нарахована зарплата чиновників у державних органах України зросла на 32% з січня, досягнувши 50,9 тисяч гривень.
Про це повідомили у Міністерстві фінансів України.
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Кому платять найбільші зарплати

Лідирує за рівнем зарплат Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). У середньому її працівники отримують 89,7 тисяч гривень.
На другому місці Антимонопольний комітет — 88,3 тисяч гривень.
У Секретаріаті Національної тристоронньої соціально-економічної ради платять 72,4 тисяч гривень.
Від початку року зросла середня зарплата чиновників: кому платять найбільше
Нагадаємо, станом на 2024 рік найвищі зарплати в Україні отримують фахівці у сфері інформаційних технологій та військові — близько 70 тис. грн на місяць.
За даними НБУ, в Україні номінальні доходи населення зростають досить швидко, й навіть реальні доходи, з огляду на невисоку інфляцію.
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За матеріалами:
Finance.ua
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