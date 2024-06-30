Від початку року зросла середня зарплата чиновників: кому платять найбільше — Finance.ua

Від початку року зросла середня зарплата чиновників: кому платять найбільше Сьогодні 11:13 — Казна та Політика

Від початку року зросла середня зарплата чиновників: кому платять найбільше, Фото: freepik

Середня нарахована зарплата чиновників у державних органах України зросла на 32% з січня, досягнувши 50,9 тисяч гривень.

Про це повідомили у Міністерстві фінансів України.

Читайте також В яких містах України найвищі середні зарплати

Кому платять найбільші зарплати

Лідирує за рівнем зарплат Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). У середньому її працівники отримують 89,7 тисяч гривень.

На другому місці Антимонопольний комітет — 88,3 тисяч гривень.

У Секретаріаті Національної тристоронньої соціально-економічної ради платять 72,4 тисяч гривень.

Нагадаємо, станом на 2024 рік найвищі зарплати в Україні отримують фахівці у сфері інформаційних технологій та військові — близько 70 тис. грн на місяць.

За даними НБУ, в Україні номінальні доходи населення зростають досить швидко, й навіть реальні доходи, з огляду на невисоку інфляцію.

До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.