В каких ведомствах чиновникам платят самые большие зарплаты (инфографика) — Finance.ua

В каких ведомствах чиновникам платят самые большие зарплаты (инфографика) Сегодня 16:18 — Казна и Политика

В каких ведомствах чиновникам платят самые большие зарплаты (инфографика), Фото: freepik

В прошлом месяце средняя зарплата в госорганах достигла 55,8 тысяч гривен.

Об этом говорится в сообщении Министерства финансов Украины.

По сравнению с январем зарплата выросла на 44,6%, ведь в начале года она была на уровне 38,6 тысяч гривен.

Таким образом, оплата труда чиновников значительно превышает среднюю по Украине, где во втором квартале средняя зарплата штатных работников до налогообложения составила 21 тысячу гривен.

Каким чиновникам платят самые высокие зарплаты

Согласно данным Министерства финансов, самые высокие зарплаты получают работники Национальной комиссии, регулирующей сферы энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) — в среднем 111,9 тысячи гривен.

В комиссии работает 531 человек, а зарплата руководства составляет 223,6 тысячи гривен.

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В Антимонопольном комитете средний уровень зарплат составляет 97,0 тысячи гривен, а руководство получает 191,2 тысячи. Общее количество работников — 262 человека.

В Секретариате Кабинета министров средняя зарплата составляет 71,5 тысячи гривен, ее получают 682 сотрудника. Руководство получает 121,8 тысячи гривен.

Напомним, в 2024 году минимальная зарплата была увеличена до 8000 гривен, но в 2025 году ее размер останется без изменений в течение всего года.

Министр финансов Сергей Марченко отметил, что сейчас нет возможности повышать социальные стандарты, о чем договорились с международными партнерами.

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