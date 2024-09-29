Как не стоит просить о повышении зарплаты: ТОП-5 ошибок — Finance.ua

Как не стоит просить о повышении зарплаты: ТОП-5 ошибок Сегодня 10:10 — Личные финансы

Как не стоит просить о повышении зарплаты: ТОП-5 ошибок

Просить о повышении зарплаты — это всегда ответственный шаг, но часто работники допускают распространенные ошибки, которые становятся препятствием на пути к желаемому результату.

О 5 основных причинах, по которым ваша просьба может остаться без ответа, пишет Catboss.

5 ошибок, из-за которых вам не повысят зарплату

Неподготовленность. Когда вы приходите просить повышения, руководитель точно захочет узнать о ваших достижениях.

Если вы не сможете четко обосновать, почему заслуживаете увеличения зарплаты, результат вряд ли будет положительным.

Необоснованность. По сути, вторая ошибка вытекает из первой. Требовать повышения только потому, что «всем повысили, а вам нет», или из-за отсутствия реальных оснований — ошибка.

Без конкретных достижений или веских аргументов просьба останется без внимания.

Ультиматум и шантаж. Угрожать увольнением или требовать повышения из-за давления — проигрышная стратегия.

Читайте также Баланс между работой и жизнью: подборка вакансий с гибким графиком

Шантаж и наглость лишь ухудшают ваши шансы на положительный результат.

Неподходящий момент. Выбор времени важен. Если в компании идут серьезные изменения, у руководителя проблемы со здоровьем или он погружен в решение важных вопросов, не стоит выбирать этот момент для просьбы о повышении.

Завышенные ожидания. Объективно оценивайте свою работу и зарплаты на рынке. Перед тем как просить повышения, убедитесь, что ваши ожидания реалистичны и отвечают рыночным условиям в вашей профессии.

Подготовка и верный подход — ключ к успеху в переговорах о повышении зарплаты.

составляет 17 218 гривен. Больше всего зарабатывают в Киеве — 21 100 грн, а меньше всего в Черниговской и Сумской областях — по 15 000 грн. Напомним, по данным аналитики OLX Работа, медианная заработная плата в Украине по состоянию на начало сентябряБольше всего зарабатывают в Киеве — 21 100 грн, а меньше всего в Черниговской и Сумской областях — по 15 000 грн.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.