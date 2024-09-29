Как не стоит просить о повышении зарплаты: ТОП-5 ошибок — Finance.ua
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Как не стоит просить о повышении зарплаты: ТОП-5 ошибок

Личные финансы
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Как не стоит просить о повышении зарплаты: ТОП-5 ошибок
Как не стоит просить о повышении зарплаты: ТОП-5 ошибок
Просить о повышении зарплаты — это всегда ответственный шаг, но часто работники допускают распространенные ошибки, которые становятся препятствием на пути к желаемому результату.
О 5 основных причинах, по которым ваша просьба может остаться без ответа, пишет Catboss.

5 ошибок, из-за которых вам не повысят зарплату

Неподготовленность. Когда вы приходите просить повышения, руководитель точно захочет узнать о ваших достижениях.
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Если вы не сможете четко обосновать, почему заслуживаете увеличения зарплаты, результат вряд ли будет положительным.
Необоснованность. По сути, вторая ошибка вытекает из первой. Требовать повышения только потому, что «всем повысили, а вам нет», или из-за отсутствия реальных оснований — ошибка.
Без конкретных достижений или веских аргументов просьба останется без внимания.
Ультиматум и шантаж. Угрожать увольнением или требовать повышения из-за давления — проигрышная стратегия.
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Шантаж и наглость лишь ухудшают ваши шансы на положительный результат.
Неподходящий момент. Выбор времени важен. Если в компании идут серьезные изменения, у руководителя проблемы со здоровьем или он погружен в решение важных вопросов, не стоит выбирать этот момент для просьбы о повышении.
Завышенные ожидания. Объективно оценивайте свою работу и зарплаты на рынке. Перед тем как просить повышения, убедитесь, что ваши ожидания реалистичны и отвечают рыночным условиям в вашей профессии.
Подготовка и верный подход — ключ к успеху в переговорах о повышении зарплаты.
Напомним, по данным аналитики OLX Работа, медианная заработная плата в Украине по состоянию на начало сентября составляет 17 218 гривен. Больше всего зарабатывают в Киеве — 21 100 грн, а меньше всего в Черниговской и Сумской областях — по 15 000 грн.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

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По материалам:
Finance.ua
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