ТОП-4 совета, как планировать свой семейный бюджет — Finance.ua

ТОП-4 совета, как планировать свой семейный бюджет
Заранее спланированный бюджет поможет избежать лишних расходов и достичь поставленных финансовых целей. И ясное понимание, где эти затраты можно уменьшить или направить на другие цели, поможет в этой задаче.
- Подсчитайте ежемесячный доход. Начать нужно с начала, то есть с того, чтобы четко определить размер и источники ваших ежемесячных поступлений. Это могут быть, например, зарплата, прибыль от инвестиций, оплата за проделанную работу на фрилансе, пенсия и прочее.
- Составьте список расходов. Для этого их нужно разделить на обязательные и без которых можно обойтись (или их еще называют дискреционные). К обязательным относятся ежемесячные арендные/ипотечные, коммунальные платежи, расходы на продукты, лечение, оплата за обучение, общественный транспорт
и т. д.К необязательным расходам относятся развлечения, кофе, хобби, а также затраты на вредные привычки, такие как табак или алкоголь.
- Сформируйте месячный бюджет. На этом этапе внимательно просчитайте, какую сумму вы должны и сможете тратить на каждую из категорий расходов, а уже потом остаток распределите между дискреционными затратами.
- Превратите отслеживание бюджета в привычку. Регулярно проверяйте, совпадают ли ваши расходы с запланированными в начале месяца. Если вы будете знать точную сумму, которую тратите на ту или иную категорию ежемесячно, сможете подкорректировать или пересмотреть свой бюджет на следующий месяц и сделать его более реалистичным.
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Справка Finance.ua:
- Напомним, в большинстве украинских семей во время войны заметно изменились основные расходы. Многие пытаются больше откладывать, экономить на досуге, а свободные средства направлять на помощь ВСУ.
- Экономьте на коммунальных расходах и берегите природные ресурсы. Установите энергосберегающие лампы.
- Закрывайте кран, когда чистите зубы или принимаете душ. Используйте стиральную машину только при полной загрузке. Изучите тарифы всех услуг, которыми вы пользуетесь (услуги связи, интернета, телевидения
и т. п.), и выберите соответствующие вашим потребностям, чтобы не переплачивать за лишние опции.
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