ТОП-4 совета, как планировать свой семейный бюджет — Finance.ua

ТОП-4 совета, как планировать свой семейный бюджет Сегодня 21:00 — Личные финансы

ТОП-4 совета, как планировать свой семейный бюджет

Заранее спланированный бюджет поможет избежать лишних расходов и достичь поставленных финансовых целей. И ясное понимание, где эти затраты можно уменьшить или направить на другие цели, поможет в этой задаче.

Подсчитайте ежемесячный доход. Начать нужно с начала, то есть с того, чтобы четко определить размер и источники ваших ежемесячных поступлений. Это могут быть, например, зарплата, прибыль от инвестиций, оплата за проделанную работу на фрилансе, пенсия и прочее. Составьте список расходов. Для этого их нужно разделить на обязательные и без которых можно обойтись (или их еще называют дискреционные). К обязательным относятся ежемесячные арендные/ипотечные, коммунальные платежи, расходы на продукты, лечение, оплата за обучение, общественный транспорт и т. д. К необязательным расходам относятся развлечения, кофе, хобби, а также затраты на вредные привычки, такие как табак или алкоголь. Сформируйте месячный бюджет. На этом этапе внимательно просчитайте, какую сумму вы должны и сможете тратить на каждую из категорий расходов, а уже потом остаток распределите между дискреционными затратами. Превратите отслеживание бюджета в привычку. Регулярно проверяйте, совпадают ли ваши расходы с запланированными в начале месяца. Если вы будете знать точную сумму, которую тратите на ту или иную категорию ежемесячно, сможете подкорректировать или пересмотреть свой бюджет на следующий месяц и сделать его более реалистичным.

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Справка Finance.ua:

Напомним, в большинстве украинских семей во время войны заметно изменились основные расходы. Многие пытаются больше откладывать, экономить на досуге, а свободные средства направлять на помощь ВСУ.

Экономьте на коммунальных расходах и берегите природные ресурсы. Установите энергосберегающие лампы.

Закрывайте кран, когда чистите зубы или принимаете душ. Используйте стиральную машину только при полной загрузке. Изучите тарифы всех услуг, которыми вы пользуетесь (услуги связи, интернета, телевидения и т. п. ), и выберите соответствующие вашим потребностям, чтобы не переплачивать за лишние опции.

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