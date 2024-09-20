ТОП-4 совета, как планировать свой семейный бюджет — Finance.ua

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ТОП-4 совета, как планировать свой семейный бюджет

Личные финансы
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ТОП-4 совета, как планировать свой семейный бюджет
ТОП-4 совета, как планировать свой семейный бюджет
Заранее спланированный бюджет поможет избежать лишних расходов и достичь поставленных финансовых целей. И ясное понимание, где эти затраты можно уменьшить или направить на другие цели, поможет в этой задаче.
  1. Подсчитайте ежемесячный доход. Начать нужно с начала, то есть с того, чтобы четко определить размер и источники ваших ежемесячных поступлений. Это могут быть, например, зарплата, прибыль от инвестиций, оплата за проделанную работу на фрилансе, пенсия и прочее.
  2. Составьте список расходов. Для этого их нужно разделить на обязательные и без которых можно обойтись (или их еще называют дискреционные). К обязательным относятся ежемесячные арендные/ипотечные, коммунальные платежи, расходы на продукты, лечение, оплата за обучение, общественный транспорт и т. д. К необязательным расходам относятся развлечения, кофе, хобби, а также затраты на вредные привычки, такие как табак или алкоголь.
  3. Сформируйте месячный бюджет. На этом этапе внимательно просчитайте, какую сумму вы должны и сможете тратить на каждую из категорий расходов, а уже потом остаток распределите между дискреционными затратами.
  4. Превратите отслеживание бюджета в привычку. Регулярно проверяйте, совпадают ли ваши расходы с запланированными в начале месяца. Если вы будете знать точную сумму, которую тратите на ту или иную категорию ежемесячно, сможете подкорректировать или пересмотреть свой бюджет на следующий месяц и сделать его более реалистичным.
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Справка Finance.ua:

  • Напомним, в большинстве украинских семей во время войны заметно изменились основные расходы. Многие пытаются больше откладывать, экономить на досуге, а свободные средства направлять на помощь ВСУ.
  • Экономьте на коммунальных расходах и берегите природные ресурсы. Установите энергосберегающие лампы.
  • Закрывайте кран, когда чистите зубы или принимаете душ. Используйте стиральную машину только при полной загрузке. Изучите тарифы всех услуг, которыми вы пользуетесь (услуги связи, интернета, телевидения и т. п.), и выберите соответствующие вашим потребностям, чтобы не переплачивать за лишние опции.
Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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