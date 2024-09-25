Рынок труда: какая средняя зарплата в Украине в зависимости от региона — Finance.ua

Рынок труда: какая средняя зарплата в Украине в зависимости от региона Сегодня 08:04 — Личные финансы

Рынок труда: какая средняя зарплата в Украине в зависимости от региона

В период с января по август 2024 года рынок труда Украины претерпел значительные изменения. По данным аналитики OLX Работа , растет количество активных вакансий и медианная зарплата, но падает количество откликов от соискателей работы.

Размер средней заработной платы в Украине

Отмечается, что медианная заработная плата в Украине на начало сентября составляет 17 218 гривен.

Больше всего зарабатывают в Киеве — 21 100 грн, а меньше всего в Черниговской и Сумской областях — по 15 000 грн.

Медианная заработная плата также показывает рост во многих областях. К примеру, в Киеве медианная заработная плата выросла с 19 225 грн в январе до 21 100 грн в августе.

Львовская область демонстрирует похожую динамику: рост с 18 500 грн до 20 500 грн. Наибольший рост зарплаты зафиксирован в Херсонской области — с 15 000 до 20 000 грн. Совсем не изменилось медианное значение зарплаты в Закарпатской области — и в январе и в августе этого года она составляла 19 000 грн.

Инфографика: OLX

Количество вакансий

По данным аналитиков, количество активных вакансий в августе возросло на 43% по сравнению с январем текущего года. При этом количество откликов соискателей работы снизилось в среднем на 14,5%.

«Так, в Винницкой области количество вакансий выросло на 49%. Похожая тенденция наблюдается в других областях, в частности в Днепропетровской области, где количество вакансий выросло на 45%», — подчеркивают в OLX Работа.

Читайте также Рост зарплат: почему украинцы его не ощущают

Там добавляют, что по количественному показателю лидером является Киев — количество активных вакансий в августе, по сравнению с январем, выросло более чем на 8 тысяч объявлений.

В то же время, как сообщают аналитики, количество откликов соискателей работы падает почти во всех регионах. К примеру, в Киеве количество откликов уменьшилось на 35%, на Харьковщине на 18%, на Днепропетровщине на 3,5%.

На Кировоградщине и Черкасщине количество откликов незначительно возросло, если сравнивать с январем — на 5% и 1% соответственно. На 23% выросло количество вакансий в Херсонской области, однако общее количество вакансий в этой области все еще остается наименьшим среди всех регионов.

Читайте также Какие специалисты в Украине получают самые высокие зарплаты

Напомним, по данным Work.ua, самый большой рост зарплат в Украине сейчас происходит там, где самая низкая конкуренция среди соискателей. Средняя зарплата на рынке труда продолжает расти. В августе отметка увеличилась на +2,4% до 21,5 тыс.

Как сообщают в Госстате, зарплаты в Украине продолжают расти под влиянием нехватки квалифицированных работников. Так, долларовая зарплата превысила довоенный уровень.

Деньги должны работать. Выбирайте и оформляйте депозит на выгодных условиях с помощью каталога Finance.ua:

Діло По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.