Рост зарплат: почему украинцы его не ощущают — Finance.ua

Рост зарплат: почему украинцы его не ощущают Сегодня 20:43 — Личные финансы

Рост зарплат: почему украинцы его не ощущают

По данным Государственной службы статистики, по сравнению с прошлым кварталом средняя зарплата выросла на 22,1% и составила 20 964 гривен, при этом в первом квартале динамика походила (+22,5%).

«На рост средних зарплат комплексно повлияли сразу несколько факторов. Это снижение курса национальной валюты, конкуренция за квалифицированных работников на рынке труда, активное развитие оборонно-промышленного комплекса, который стимулирует развитие смежных отраслей и помогает восстанавливать экономику, а также дополнительные доплаты военным, введенные во втором квартале этого года», — рассказал в комментарии УНИАН президент Ассоциации частных работодателей Александр Чумак.

Кроме этого, как объяснил эксперт Экономической экспертной платформы Олег Гетьман, Госстат дает заработную плату уже после уплаты ЕСВ (единого социального взноса), но без вычета НДФЛ (налога на доходы физических лиц).

«Поэтому нужно вычесть 18% НДФЛ, минус 1,5% военного сбора, и будет чистая заработная плата. Это стандартная практика во всех странах Европы — они указывают зарплату так же, до уплаты НДФЛ», — сказал эксперт.

Таким образом, реальная средняя зарплата сразу уменьшается с 20 964 грн до 16 876 грн. Также после принятия соответствующего закона в ближайшее время, военный сбор должен возрасти с 1,5% до 5%. Это означает, что в будущем будет сложно сохранить динамику роста заработной платы на 20% и более.

УНІАН По материалам:

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