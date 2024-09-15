Какие специалисты в Украине получают самые высокие зарплаты — Finance.ua

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Какие специалисты в Украине получают самые высокие зарплаты

Личные финансы
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Какие специалисты в Украине получают самые высокие зарплаты
Какие специалисты в Украине получают самые высокие зарплаты
Во втором квартале 2024 года средняя зарплата штатных работников в Украине выросла на 22,1%, достигнув 20 964 гривен. Финансисты и IT-специалисты получают в 2−2,5 раза больше.
Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

Кому платят самые высокие зарплаты

По данным статистического ведомства, самая высокая заработная плата в сфере «Информация и телекоммуникации», где она выросла на 37,1% до 50 188 гривен.
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На втором месте — «Финансовая и страховая деятельность». Финансисты в среднем получают 39 890 гривен. Рост на 21,6%.

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Далее следует «Профессиональная, научная и техническая деятельность» — 28 300 гривен. Рост на 23,7%.
В сфере «Государственное управление и оборона» зарплаты выросли на 24,4% до 27 285 гривен.
Какие специалисты в Украине получают самые высокие зарплаты
Самые низкие зарплаты в образовании — 15 076 гривен. За год зарплаты выросли на 15,7%.
Напомним, ІТ-сфера в Украине сейчас переживает не лучшие времена, поэтому dou.ua решили вспомнить, каковы были зарплаты айтишников 10 лет назад. Несмотря на трудности, медианные зарплаты во всех специализациях сейчас существенно выше, чем были тогда.
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По материалам:
РБК-Україна
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