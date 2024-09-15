Какие специалисты в Украине получают самые высокие зарплаты — Finance.ua

Какие специалисты в Украине получают самые высокие зарплаты Сегодня 08:03 — Личные финансы

Какие специалисты в Украине получают самые высокие зарплаты

Во втором квартале 2024 года средняя зарплата штатных работников в Украине выросла на 22,1%, достигнув 20 964 гривен. Финансисты и IT-специалисты получают в 2−2,5 раза больше.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

Кому платят самые высокие зарплаты

По данным статистического ведомства, самая высокая заработная плата в сфере «Информация и телекоммуникации», где она выросла на 37,1% до 50 188 гривен.

На втором месте — «Финансовая и страховая деятельность». Финансисты в среднем получают 39 890 гривен. Рост на 21,6%.

Далее следует «Профессиональная, научная и техническая деятельность» — 28 300 гривен. Рост на 23,7%.

В сфере «Государственное управление и оборона» зарплаты выросли на 24,4% до 27 285 гривен.

Самые низкие зарплаты в образовании — 15 076 гривен. За год зарплаты выросли на 15,7%.

Напомним, ІТ-сфера в Украине сейчас переживает не лучшие времена, поэтому dou.ua решили вспомнить , каковы были зарплаты айтишников 10 лет назад. Несмотря на трудности, медианные зарплаты во всех специализациях сейчас существенно выше, чем были тогда.

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