ТОП-3 горячих вакансий с зарплатой от 50 тыс. грн — Finance.ua

ТОП-3 горячих вакансий с зарплатой от 50 тыс. грн Сегодня 17:00 — Личные финансы

ТОП-3 горячих вакансий с зарплатой от 50 тыс. грн

На Едином портале Государственной службы занятости есть множество вакансий. В настоящее время там содержится 257 тысяч проверенных вакансий. Есть предложения работы из дома в ряде сфер.

Об этом свидетельствует информация на портале

Работодатели предлагают дистанционную работу работникам, ведь в современном мире это экономит ресурсы, в частности, нет необходимости арендовать офис, платить за коммунальные услуги, покупать и обслуживать технику, платить за интернет. Очевидно, что этот факт тоже позволяет больше платить за работу таким работникам, которые берут все расходы на себя.

Работа менеджером по продажам

В частности, работодатели ищут менеджера по продажам на дистанционную работу с заработной платой 55 тысяч гривен. Предлагают работу, которая позволит работать в комфортных для себя условиях из любой точки мира, не будучи привязана к конкретному месту.

Среди обязанностей:

осуществление по телефону продаж продукции компании;

заполнение и корректное ведение CRM.

Работа консультантом 1С

Также приглашают украинцев на работу консультантом 1С. Такой специалист должен консультировать о работе программных продуктов, участвовать в проектах автоматизации. Необходимы:

наличие опыта работы в страховой сфере от трех лет;

обязательное знание 1С на уровне опытного пользователя;

знание законов о страховании, принципов ведения учета;

знание типовых бизнес-процессов страховых компаний;

осведомленность в принципах бухгалтерского, налогового и управленческого учета.

Работа HR-директором

Кроме того, на портале есть вакансия для HR-директора с зарплатой в 80 тысяч гривен для дистанционной работы. Среди требований — опыт работы на аналогичной должности продолжительностью от двух лет в компании от 100 человек. Также важно иметь опыт работы дистанционно. Среди обязанностей:

рекрутинг (управление процессом);

1-to-1 с членами команды для измерения уровня удовлетворенности, поднятия духа и открытой коммуникации;

адаптация работников (коммуникация, поддержка, документация);

построение внутреннего/внешнего HR бренда;

кадровое делопроизводство.

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