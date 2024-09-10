ТОП-3 горячих вакансий с зарплатой от 50 тыс. грн — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

ТОП-3 горячих вакансий с зарплатой от 50 тыс. грн

Личные финансы
94
ТОП-3 горячих вакансий с зарплатой от 50 тыс. грн
ТОП-3 горячих вакансий с зарплатой от 50 тыс. грн
На Едином портале Государственной службы занятости есть множество вакансий. В настоящее время там содержится 257 тысяч проверенных вакансий. Есть предложения работы из дома в ряде сфер.
Об этом свидетельствует информация на портале.
Работодатели предлагают дистанционную работу работникам, ведь в современном мире это экономит ресурсы, в частности, нет необходимости арендовать офис, платить за коммунальные услуги, покупать и обслуживать технику, платить за интернет. Очевидно, что этот факт тоже позволяет больше платить за работу таким работникам, которые берут все расходы на себя.
Работа менеджером по продажам
В частности, работодатели ищут менеджера по продажам на дистанционную работу с заработной платой 55 тысяч гривен. Предлагают работу, которая позволит работать в комфортных для себя условиях из любой точки мира, не будучи привязана к конкретному месту.
Среди обязанностей:
  • осуществление по телефону продаж продукции компании;
  • заполнение и корректное ведение CRM.
Работа консультантом 1С
Также приглашают украинцев на работу консультантом 1С. Такой специалист должен консультировать о работе программных продуктов, участвовать в проектах автоматизации. Необходимы:
  • наличие опыта работы в страховой сфере от трех лет;
  • обязательное знание 1С на уровне опытного пользователя;
  • знание законов о страховании, принципов ведения учета;
  • знание типовых бизнес-процессов страховых компаний;
  • осведомленность в принципах бухгалтерского, налогового и управленческого учета.
Работа HR-директором
Кроме того, на портале есть вакансия для HR-директора с зарплатой в 80 тысяч гривен для дистанционной работы. Среди требований — опыт работы на аналогичной должности продолжительностью от двух лет в компании от 100 человек. Также важно иметь опыт работы дистанционно. Среди обязанностей:
  • рекрутинг (управление процессом);
  • 1-to-1 с членами команды для измерения уровня удовлетворенности, поднятия духа и открытой коммуникации;
  • адаптация работников (коммуникация, поддержка, документация);
  • построение внутреннего/внешнего HR бренда;
  • кадровое делопроизводство.
Сравнить и взять кредит наличными и онлайн в банках и финансовых организациях.

Заем до зарплаты

По материалам:
Novyny.live
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.