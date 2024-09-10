ТОП-3 горячих вакансий с зарплатой от 50 тыс. грн — Finance.ua

ТОП-3 горячих вакансий с зарплатой от 50 тыс. грн
На Едином портале Государственной службы занятости есть множество вакансий. В настоящее время там содержится 257 тысяч проверенных вакансий. Есть предложения работы из дома в ряде сфер.
Об этом свидетельствует информация на портале.
Работодатели предлагают дистанционную работу работникам, ведь в современном мире это экономит ресурсы, в частности, нет необходимости арендовать офис, платить за коммунальные услуги, покупать и обслуживать технику, платить за интернет. Очевидно, что этот факт тоже позволяет больше платить за работу таким работникам, которые берут все расходы на себя.
Работа менеджером по продажам
В частности, работодатели ищут менеджера по продажам на дистанционную работу с заработной платой 55 тысяч гривен. Предлагают работу, которая позволит работать в комфортных для себя условиях из любой точки мира, не будучи привязана к конкретному месту.
Среди обязанностей:
- осуществление по телефону продаж продукции компании;
- заполнение и корректное ведение CRM.
Работа консультантом 1С
Также приглашают украинцев на работу консультантом 1С. Такой специалист должен консультировать о работе программных продуктов, участвовать в проектах автоматизации. Необходимы:
- наличие опыта работы в страховой сфере от трех лет;
- обязательное знание 1С на уровне опытного пользователя;
- знание законов о страховании, принципов ведения учета;
- знание типовых бизнес-процессов страховых компаний;
- осведомленность в принципах бухгалтерского, налогового и управленческого учета.
Работа HR-директором
Кроме того, на портале есть вакансия для HR-директора с зарплатой в 80 тысяч гривен для дистанционной работы. Среди требований — опыт работы на аналогичной должности продолжительностью от двух лет в компании от 100 человек. Также важно иметь опыт работы дистанционно. Среди обязанностей:
- рекрутинг (управление процессом);
- 1-to-1 с членами команды для измерения уровня удовлетворенности, поднятия духа и открытой коммуникации;
- адаптация работников (коммуникация, поддержка, документация);
- построение внутреннего/внешнего HR бренда;
- кадровое делопроизводство.
Сравнить и взять кредит наличными и онлайн в банках и финансовых организациях.
Заем до зарплаты
Поделиться новостью