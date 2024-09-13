В 2,5 раза выше официальной средней: у чиновников зарплата превысила 50 тысяч грн — Finance.ua

В 2,5 раза выше официальной средней: у чиновников зарплата превысила 50 тысяч грн Сегодня 08:00 — Казна и Политика

В 2,5 раза выше официальной средней: у чиновников зарплата превысила 50 тысяч грн

В июле 2024 года средняя зарплата в центральных органах власти (ЦОО) превысила 50 тысяч гривен, что в 2,5 раза выше, чем официальная средняя зарплата в Украине.

При этом нет четкой закономерности между изменением зарплат и заполненностью вакансий в ведомствах.

Об этом сообщила «Экономическая правда» со ссылкой на данные министерства финансов.

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Так, указывается, что до 2024 года фактическое количество государственных служащих центральных органов власти, общую численность которых устанавливает Кабинет министров, составляло 110 тыс. человек, в то время как, согласно штатным расписаниям всех правительственных ведомств, их должно быть 147 тыс. человек.

На оплату этих 37 тыс. человек в бюджете также предусматривались средства, из которых производились выплаты премий и бонусов работникам. Таким образом, оклад последних составил в среднем 30% от выплат, а премии и бонусы — остальные 70%.

Однако с начала 2024 года правительство запустило реформу, согласно которой оклад должен составлять 70% и быть более или менее равным для одинаковых должностей в разных органах власти, а премии — не превышать 30%. Благодаря этому с апреля сократилась штатная предельная численность кадров, поэтому количество незаполненных вакансий упало с 25% до 14%.

Анализируя данные Минфина после реформы, издание акцентировало, что низкие зарплаты чиновников — миф.

«В июле средняя зарплата в центральных органах власти (ЦОВ) превысила 50 тыс. грн. Это в 2,5 раза выше официальной средней в стране. Если брать только уровни специалистов, то средняя зарплата за полгода выросла в полтора раза — до 40 тыс. грн», сообщает ЭП.

Указывается, что больше всего выиграл «экономический» блок — лидером по размеру зарплат стало Минэкономики. В частности, с начала 2024 года средняя зарплата специалиста в ведомстве выросла с 38 тыс. грн до 77 тыс. грн. Всего в Минэкономики с учетом руководящего состава этот показатель составляет 103 тыс. грн.

Также выросли в полтора раза и превысили 50 тыс. грн зарплаты специалистов Минюста, Минфина и Минцифры. ЭП предполагает, что благодаря этому Минэкономики и Минфину удалось в 2024 году переломить тренд и даже увеличить количество работников, которое до этого в этих ведомствах, как и в госслужбе, только уменьшалось.

К примеру, в налоговой и таможенной службе колебания зарплат не коррелируют с численностью сотрудников.

Черновцах, Днепре и Одессе. Об этом стало известно из исследования социологической группы «Рейтинг», проведенной в 21 городе Украины. Ранее мы писали , в каких городах Украины чиновники чаще всего требуют взятки. Самый высокий индекс частоты коррупционных действий в. Об этом стало известно из исследования социологической группы «Рейтинг», проведенной в 21 городе Украины.

В антирейтинг с высокими показателями также попали Львов, Полтава, Ивано-Франковск и Винница.

Низкие показатели проявлений коррупции, по оценке респондентов, наблюдаются среди исследуемых городов в Черкассах, Луцке, Сумах и Чернигове.

Справка Finance.ua:

Иностранные инвесторы сдержанно негативно оценивают инвестиционный климат в Украине. Среди основных факторов, влияющих на него, — война, коррупция и слабая судебная система. Об этом говорится в ответе Европейской Бизнес Ассоциации: «Следует сказать, что иностранные инвесторы достаточно сдержанно оценивают инвестиционный климат Украины, можно сказать, даже сдержанно-отрицательно, и больше занимают позицию наблюдения».

Українські Новини По материалам:

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