День финансов, 5 июля: рубеж для "еврономеров", новшества от ПриватБанка, точная дата "проезда по 8"

Четверг, 5 июля, принес не слишком утешительные новости для “еврономеров” и пассажиров общественного транспорта столицы:

Когда по 8? Кличко сообщил точную дату подорожание проезда в общественном транспорте Киева. С его слов, ожидать проезд по 8 гривен следует уже в следующую субботу. Этот шаг мэр называет “вынужденным”. Но поможет ли это избежать кризиса в транспортной сфере столицы? – Время покажет.

Договор и предоплата Уже следующим летом для получения электроэнергии нужно будет подписывать договор и вносить предоплату. Важно, что вы сами выбираете себе поставщика света. Вместо единого тарифа на всю страну появятся десятки предложений – с разными условиями и ценами.

Новые правила въезда в Шенген. Согласно изменениям от Европарламента, теперь эта процедура будет стоить 7 евро. Также новая система предполагает дополнительные проверки личности. К примеру, чтобы получить разрешение перед поездкой в ЕС, вам нужно будет заполнить электронную форму и внести личные данные (включая имя, дату и место рождения, пол и национальность), информацию о документе для путешествий, домашний адрес и контактную информацию, а также указать европейскую страну первого въезда.

Рубеж для еврономеров. Напомним, информацию о нарушителях сроков пребывания авто на еврономерах в Украине полицейские вносят в систему “Рубеж”. По плану властей, именно с помощью системы “Рубеж” патрульные полицейские будут останавливать именно нарушителей, а не тех иностранцев, кто находится в Украине. Подробнее тут.

Новшества от ПриватБанка. Клиенты перестанут получать привычные смс-сообщения по каждой операции с карточными счетами, их отправляют лишь по транзакциям на сумму от 1000 грн. В банке подсказали и что следует делать, если вы все-таки хотите получать уведомление.

“Подвиги” Януковича. Луценко поведал о том, сколько средств осталось в государственной казне после Януковича. Генпрокурор уверяет, что у него после тюрьмы было и то больше денег. При этом он говорит, что за четыре года президентства Януковича государству нанесен ущерб в 40 миллиардов долларов.

Хорошая новость для научных деятелей В Украине создан Национальный фонд исследований, который будет вручать грантовую поддержку научных исследований и разработок. Так что если у вас имеются любопытные разработки, читайте подробнее.

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