Стало известно, как Янукович опустошил казну перед бегством

Генпрокурор Юрий Луценко рассказал: после бегства экс-президента Виктора Януковича в государственной казне осталось меньше средств, чем было у него по возвращении из тюрьмы.

«Украина после Януковича, в первый день премьер-министра Яценюка, имела 8 тысяч баксов в государственной казне. 8 тысяч баксов на все! На образование, на медицину, на дороги, на войну, на все. Извините, но у меня после тюрьмы дома было чуть больше», – сказал Луценко.

По его словам, за четыре года президентства Януковича, он нанес ущерб государству в 40 миллиардов долларов, что равняется годовому бюджету страны.

Он отметил, что Украина сейчас полузатопленный корабль, хотя, по его мнению, Порошенко удалось сделать уже немало для его восстановления.

При этом Луценко заверил, что еще надо сделать многое, в частности, преодолеть «совок в головах», уничтожить «подковерные игры» и прочее.