Правительство создало Национальный фонд, который будет давать гранты на научные исследования

В Украине создан Национальный фонд исследований, уже с 2019 года должно начать грантовую поддержку научных исследований и разработок. Соответствующее постановление утверждено на заседании Кабинета Министров Украины 4 июля 2018 года.

Принятое решение предусматривает не только создание Национального фонда исследований, а и утверждение Положения о Фонде и определение предельной численности его работников – 60 человек.

«Создание действенного механизма конкурсного финансирования науки, которое должно достичь 40% от общего объема бюджетного финансирования науки, одна из ключевых рекомендаций ЕС, предоставленных по результатам независимого внешнего аудита научно-инновационной системы Украины», – рассказала Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич.

Она подчеркнула, что во всех развитых странах существуют грантовые институты, задачей которых является поддержка на грантовой основе проектов лучших исследований и разработок в условиях открытых конкурсных отборов.

«Проект сегодняшнего постановления исправит эту ситуацию. Фонд образуется как независимое неприбыльное бюджетное учреждение. Его основной задачей станет грантовая поддержка фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований и научно-технических экспериментальных разработок», – пояснила министр.

Средства Фонда будут формироваться за счет средств государственного бюджета, добровольных взносов, в том числе и иностранных доноров, а также других не запрещенных законодательством средств.

«Фонд будет распределять средства путем предоставления индивидуальных, коллективных и институциональных грантов», – подчеркнула Лилия Гриневич.

Нацфонд исследований будет работать по следующим основным направлениям:

• непосредственно выполнение научных исследований и разработок;

• содействие научному сотрудничеству, научной мобильности, в том числе научная стажировка научных работников, в том числе и за рубежом;

• развитие материально-технической базы научных исследований и разработок;

• развитие исследовательской инфраструктуры;

• поддержка проектов молодых ученых;

• популяризация науки