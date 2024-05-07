В Киеве более 2 тыс. компаний зарегистрированы по одному адресу — Finance.ua
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В Киеве более 2 тыс. компаний зарегистрированы по одному адресу

Фондовый рынок
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В Киеве более 2 тыс. компаний зарегистрированы по одному адресу
В Киеве более 2 тыс. компаний зарегистрированы по одному адресу
По данным Единого государственного реестра (ЕГР) в Украине в настоящее время существует 1286 адресов массовой регистрации компаний. Большинство из них находятся в Киеве, Харьковской и Одесской областях.
Об этом свидетельствуют данные Опендатабот.
«Свыше 140 тыс. компаний зарегистрированы на адресах массовой регистрации в Украине. Такими адресами Опендатабот определяет места, где зарегистрировано более 50 различных предприятий», — сказано в сообщении.

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Больше всего компаний по таким адресам зафиксировано в Киеве — более 101 тыс., или 71,8% от общего количества.
В тройку попали также Харьковская и Одесская области — более 8 тыс. (6,3%) и 5 ​​тыс. (4,1%) соответственно.
Те же регионы лидируют и по количеству адресов. В Киеве компании массово регистрируются по 815 адресам (63,4%), на Харьковщине и Одесщине — 105 (8,2%) и 65 (5,1%) соответственно.
Инфографика: Опендатабот
Инфографика: Опендатабот
Больше всего компаний на одном месте зарегистрировано в столице: на улице Мельникова, 12. Это юридический адрес 2363 компаний, из которых 1978 активных и 385 неактивных.
Реестр мест массовой регистрации юридических лиц можно найти по ссылке.
Напомним, более 74 тысяч новых ФЛП открыли украинцы за первый квартал 2024 года по данным Единого государственного реестра, сообщал ранее Опендатабот. Это на треть больше, чем в прошлом, и 18% больше, чем до начала полномасштабного вторжения в 2021 году. Бесспорным лидером по количеству новых бизнесов в последние годы остается столица.
По материалам:
Finance.ua
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