Стало известно, как будут ловить нарушителей на "еврономерах"

Информацию о нарушителях сроков пребывания авто на еврономерах в Украине полицейские вносят в систему “Рубеж”.

Об этом сообщает информационно-аналитическая группа AutoConsulting.

Эта система считывает номер проезжающего автомобиля и сообщает, есть ли он в базе розыска.

После этого правоохранители имеют законные основания останавливать машины и наказывать водителя.

Таким образом, с помощью системы “Рубеж” патрульные полицейские будут останавливать именно нарушителей, а не тех иностранцев, кто находится в Украине в рамках действующего законодательства, отмечают аналитики.

Возможность отслеживать сроки пребывания в Украине авто на еврономерах и применять санкции к нарушителям полиция получила постановлением Кабинета Министров.

Теперь полиция имеет доступ к таможенной базе “Инспектор-2006”, в которой фиксируются все авто, которые пересекают границу. Там же видно, в каком именно режиме въехал автомобиль: транзит или временный ввоз на 1 год.

Если авто находится в Украине в режиме временного ввоза, то в течение 90 дней его необходимо зарегистрировать в сервисном центре МВД Украины в установленном порядке. Многие владельцы авто с єврономерами это требование игнорировали.

Теперь патрульный экипаж не только видит срок пребывания авто в Украине, а и имеет право выписать штраф в 255 грн при выявлении факта нарушения. А повторное такое нарушение может потянуть на лишение права управления на срок 3-6 месяцев и даже на конфискацию авто.

Аналитики отмечают, что полиция уже начала пользоваться новыми полномочиями.

В свою очередь сообщается, что одна из групп, которые объединяют владельцев авто на еврономерах, уже призвала готовиться к масштабной забастовке.