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Приватбанк с 1 июля 2018 года изменил условия информирования своих клиентов

Приватбанк с 1 июля 2018 года изменил условия информирования своих клиентов

Приватбанк с 1 июля 2018 года изменил условия информирования своих клиентов по операциям с карточными счетами. Люди перестали получать от мобильных операторов привычные смс-сообщения по каждой операции, их отправляют лишь по транзакциям на сумму от 1000 грн., говорится в клиентской рассылке госбанка.

В его call-центре уточнили, что если человек хочет получать информацию о любом движении по счету (на любую сумму), то ему нужно отдать банку соответствующие указания в Приват24. В этом случае данные будут передаваться в мессенджер Viber. Дозаказать услугу смс-информирования и продолжать получать сообщения от мобильного оператора нельзя, даже за дополнительную плату.

«Из этого правила есть только одно исключение — пенсионеры. Информирования об операциях социальных карт будет происходить в привычном режиме», — уточнил пресс-секретарь Приватбанка Олег Серга.

Viber и Приват24 — пока единственные площадки, на которых люди будут получать информацию обо всех без исключения карточных операциях. В банке не считают такой подход опасным и не ждут увеличения мошеннических нападок на счета своих клиентов.

«Если у человека нет смартфона, на котором можно установить мобильное приложение Приват24 или мессенджер Viber, и он опасается взлома своего счета и краж небольших сумм, то может активнее пользоваться лимитами. Например, на покупки в интернете. Хотя считаю, что после запуска 3D Secure покупки в Сети стали намного безопаснее. Человек делает покупки, вводя получаемый на телефон код. Если приобретения происходят в интернет-магазине, где 3D Secure не работает и со счета в итоге бесследно пропадают деньги, то клиенту нужно обратиться в банк, и он сможет получить компенсацию», — заверил Серга.

Отметим, по версии авторитетной премии FinAwards2018, лучшей платежная картой mass признана «Карта для выплат» от Приватбанка.

Данная карта позволяет получать любые денежные зачисления: зарплату, пенсию, авансы, командировочные, стипендию, все виды социальных пособий, выплаты по рождению ребенка, а также денежные переводы. Снимать наличные без комиссий можно в любом банкомате Приватбанка на территории Украины.

По материалам УБР
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