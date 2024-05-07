Для украинских военных существует 6 видов дополнительных выплат — Finance.ua

Для украинских военных существует 6 видов дополнительных выплат Сегодня 10:00 — Личные финансы

Для украинских военных существует 6 видов дополнительных выплат

Заместитель министра обороны Украины Наталья Калмыкова рассказала, что в Украине существует 6 видов дополнительного вознаграждения для военнослужащих.

«Первый вид — выплата дополнительного вознаграждения в размере 100 000 гривен в месяц производится военнослужащим, которые принимают непосредственное участие в боевых действиях, или обеспечивают осуществление мер по национальной безопасности и обороне, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии, находясь непосредственно в районах их ведения, в частности на временно оккупированной российской федерацией территории. Также такая выплата сохраняется для семей пленных, пропавших без вести и за время лечения после получения ранений, травм, контузий, связанных с защитой Родины», — сказала она в интервью «Укринформу».

Второй вид — это дополнительное вознаграждение в размере 50 000 гривен. Его выплачивают военным, выполняющим боевые задания в составе органа военного управления, штаба группировки войск или штаба тактической группы до пункта управления оперативно-стратегической группировки войск включительно.

«При этом это возможно вне районов ведения боевых действий, если такой пункт осуществляет оперативное управление воинскими частями и подразделениями, ведущими боевые действия на линии боевого столкновения на расстоянии выполнения боевых задач подразделения первого эшелона обороны или наступления до батальона включительно. Перечень таких органов военного управления утверждается Главнокомандующим Вооруженными Силами Украины или начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Украины», — пояснила Калмыкова.

По словам заместителя министра, существует также доплата в 30 тысяч, которую выплачивают военнослужащим за боевые или специальные задания по боевым приказам. Это касается:

военнослужащих, действующих в составе группировок войск Сил обороны государства, резерва Главнокомандующего ВСУ, развернутых пунктов управления Генштаба, осуществляющих управление действующими группировками войск (сил);

по противовоздушному прикрытию и наземной обороне объектов критической инфраструктуры согласно боевым распоряжениям;

по всестороннему обеспечению действующих группировок войск Сил обороны государства непосредственно в районах ведения боевых действий согласно боевым логистическим распоряжениям.

Как добавила чиновник, дополнительное вознаграждение выплачивают в расчете на месяц пропорционально времени выполнения боевых задач. То есть, если боец ​​пробыл десять дней «на нуле», то он получит треть от 100 тысяч.

«Четвертый вид вознаграждения ввели недавно — это 70 тысяч, о которых я уже говорила. Пятый вид — от 15 тыс. грн до 30 тыс. грн инструкторам в учебных воинских частях. Шестой вид — 2350 грн — курсантам военных вузов», — перечислила она.

Следует отдельно остановиться на четвертом виде. Это дополнительная выплата военным на передовой, которую недавно ввел Кабмин. Их получают военнослужащие Вооруженных Сил, Нацгвардии, СБУ, ГУР, Госпогранслужбы, Службы спецсвязи, Государственной специальной службы транспорта, а также полицейские. Эти деньги предусмотрены для защитников, непосредственно находящихся на линии столкновения с противником. Получать ее смогут те, кто выполняет боевые или специальные задания в первом эшелоне обороны или наступления на расстоянии до ротного опорного пункта включительно.

«Также на нее могут рассчитывать те, кто выполняет боевые задачи между позициями Сил обороны Украины и агрессора, на оккупированных россией территориях, а также на территории врага. Есть нюанс: „боевые“ выплачиваются ежемесячно, а сумма выплаты зависит от количества дней, во время которых выполнялись задачи, поэтому по выплате 70 тысяч формулировка в постановлении Кабмина другая: „за каждые 30 дней (суммарно исчисленных) выполнения таких задач“. То есть к конкретному месяцу эта выплата не привязана, а выплачивать ее должны тогда, когда будет суммарно 30 дней выполнения задач», — пояснила Калмыкова.

Выплаты военным

В Верховной Раде рассматривают возможность повышения выплат военным до 200 тысяч гривен.

Член оборонного комитета ВР Александр Федиенко отметил, что нардепам нужно чаще общаться с военными, чтобы понимать их потребности. Для этого не обязательно лезть в окоп, а достаточно пообщаться с воинами, недавно выведенными из зоны активных боевых действий.

12 апреля 2024 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Кабинет министров Украины установил доплату в размере 70 тысяч гривен для военнослужащих и полицейских, выполняющих боевые задачи на первой линии.

УНІАН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.