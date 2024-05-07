Госаудитслужба предупредила о возможной аварии на станции метро «Почтовая площадь»: в КГГА опровергают заявление — Finance.ua
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Госаудитслужба предупредила о возможной аварии на станции метро «Почтовая площадь»: в КГГА опровергают заявление

Казна и Политика
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Госаудитслужба предупредила о возможной аварии на станции метро «Почтовая площадь»: в КГГА опровергают заявление
Госаудитслужба предупредила о возможной аварии на станции метро «Почтовая площадь»: в КГГА опровергают заявление
Госаудитслужба обвиняет КГГА в ненадлежащей реакции на предупреждение службы о транспортных проблемах на Почтовой площади. В КГГА заявили, что метро работает в обычном режиме.
Об этом известно из заявления Госаудитслужбы и КГГА.
В Службе заявляют, что ставили власти столицы в известность насчет возможных проблем на Почтовой площади еще в 2023 году.
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«Во время комиссионного осмотра (Почтовой площади. — Ред.), где до сих пор остается незавершенным строительство наземных объектов — торгового комплекса с подземным музеем, выявлены недовыполненные работы по гидроизоляции, водоотводу и водопонижению.
Также были отмечены признаки коррозии металла и разрушение защитного слоя бетона. Специалисты Госаудитслужбы пришли к выводу, что техническое состояние объекта постоянно ухудшается, а его дальнейшая эксплуатация без консервации или достройки крайне опасна. Под угрозой разрушения оказался практически весь инфраструктурный узел, которым является Почтовая площадь", — сообщает пресс-служба Государственной аудиторской службы.
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В Службе также заявляют, что сообщили профильный комитет КГГА о возможных проблемах с функционированием станции метро «Почтовая площадь». КГГА обвиняют в отсутствии реакции спустя почти год после аудита.
В свою очередь в Департаменте транспортной службы КГГА заявили, что сообщение о возможном закрытии станции метро «Почтовая площадь» является «манипуляцией, чтобы посеять панику».
В пресс-службе КГГА сообщили, что на Почтовой площади провели внеплановые проверки, в результате которых дополнительных проблем не выявили.
По материалам:
Економічна Правда
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