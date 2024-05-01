Стало известно, когда планируют возобновить движение поездов по «синей» линии метро — Finance.ua

Стало известно, когда планируют возобновить движение поездов по «синей» линии метро
На строительной площадке между станциями метро «Демеевская» — «Лыбидская» специалисты приступили к демонтажу железобетонных тюбингов. Об этом сообщает КП «Киевский метрополитен».
Об этом сообщили в КГГА.
Для ускорения выполнения работ специалисты провели частичное раскрытие тоннеля, а именно устроили технологическое отверстие для транспортировки наружу демонтированного путевого бетона и подачи необходимых материалов.
Восстановительные работы на строительной площадке проходят в круглосуточном режиме. В частности, сейчас осуществляют разработку котлована с креплением третьего яруса, очистку железобетонных поверхностей и удаление демонтированного бетона. Кроме того, производят химическое закрепление грунтов затуннельного массива, подготовку поверхности тоннеля для дополнительного усиления.
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«Киевский метрополитен» напоминает, что, по предварительным выводам Научно-исследовательского судебно-экспертного учреждения, причинами возникновения угрозы аварийной ситуации являются некачественные проектные решения и некачественное выполнение строительно-монтажных работ по сооружению конструкции тоннеля в пределах аварийного участка. В настоящее время исследование продолжается. Окончательные выводы будут после полного раскрытия тоннеля и проведения дополнительных обследований.
Когда планируют открыть
Работы на строительной площадке проходят 24/7. Специалисты прилагают максимум усилий, чтобы возобновить движение поездов по «синей» линии метро до конца лета 2024 года.
Напомним, Киевская городская государственная администрация заложила 400 миллионов гривен в бюджете города на ремонт участка тоннеля метрополитена между станциями «Лыбидская» и «Демеевская». Об этом заявил мэр Виталий Кличко. Точная сумма работ станет известна через две недели — после открытия котлована и проведения экспертизы. Для финансирования ремонтных работ используются денежные средства резервного фонда.
Справка Finance.ua:
- сообщение между станциями метро «Лыбидская» и «Демеевская» обеспечено наземным транспортом; есть четыре дополнительных маршрута, на которых работает более 70 автобусов и 20 троллейбусов.
- В КГГА назвали причину деформации тоннеля между станциями метро «Демеевская» и «Лыбидская».
- Кличко прокомментировал информацию о вероятном закрытии еще 22 станций киевского метро.
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