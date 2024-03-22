Кличко сказал, сколько будет стоить ремонт тоннеля метро возле «Демеевской» — Finance.ua

Кличко сказал, сколько будет стоить ремонт тоннеля метро возле «Демеевской»
Киевская городская государственная администрация заложила 400 миллионов гривен в бюджете города на ремонт участка тоннеля метрополитена между станциями «Лыбидская» и «Демеевская».
Об этом заявил мэр Виталий Кличко на заседании Временной специальной комиссии Верховной Рады.
Точная сумма работ станет известна через две недели — после открытия котлована и проведения экспертизы. Для финансирования ремонтных работ используются денежные средства резервного фонда.
Подрядчиком работ выступает группа компаний «Автострада» Максима Шкиля. По их оценке, в настоящее время выполнено около 40% общего объема работ.
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