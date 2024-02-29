Кличко прокомментировал информацию о вероятном закрытии еще 22 станций киевского метро — Finance.ua

Кличко прокомментировал информацию о вероятном закрытии еще 22 станций киевского метро Сегодня 12:00 — Казна и Политика

Кличко прокомментировал информацию о вероятном закрытии еще 22 станций киевского метро

Информация о вероятном закрытии еще 22 станций киевского метро не соответствует действительности.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил в эфире телеканала «Киев».

«Это ложь, которую намеренно распространяют! Распространяют, чтобы взбудоражить людей. И это небезопасная тенденция. Ибо когда врали о якобы закрытых станциях на синей ветке — в то время, как они работали как укрытие, — люди не ходили в них как в укрытие. Речь идет о безопасности людей!» — подчеркнул Виталий Кличко.

Он добавил, что работы на закрытом участке синей ветки метро между станциями «Лыбидская» и «Демеевская» идут по графику. Уже летом движение поездов на шести станциях должно быть возобновлено.

«Замечу, что работы на закрытом участке синей ветки метро между станциями „Лыбидская“ и „Демеевская“ идут по графику. Поэтому движение поездов должно быть возобновлено уже летом. При ремонте участка метро людям, вынужденным делать пересадку, возвращают на транспортную карту средства за проезд в наземном транспорте. Так что горожане не переплачивают за проезд, ведь фактически платят только один раз», — отметил Виталий Кличко.

Мэр Киева рассказал и о мостовых сооружениях, находящихся в ограниченно трудоспособном и нетрудоспособном состояниях, и требующих особого внимания.

Кличко отметил, что специалисты предприятия «Киевавтодормост» ведут постоянный мониторинг их технического состояния — как отдельных конструктивных элементов, так и сооружений в целом. А также при необходимости выполняют ремонтные работы.

В ближайшее время планируют приступить к ремонту моста Метро. Ремонтные работы будут продолжаться в течение года. Движение по мосту полностью перекрывать не будут, только частично.

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Директор Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Руслан Кандибор ранее заявлял , что работы на закрытом участке метро между станциями «Демеевская» и «Лыбидская» идут по графику. Движение поездов должно возобновиться до конца лета, если специалистам не будут мешать субъективные факторы, как бюрократия и «помощники», во время визитов которых строители вынуждены прекращать работы.

В то же время, заместитель министра образования и науки, депутат Киевсовета Андрей Витренко утверждал , что закрытые станции «синей ветки» киевского метрополитена не будут работать до осени, а по отдельным оценкам ученых, — целый год.

Справка Finance.ua:

в Киеве с 9 декабря для срочного проведения ремонта перегонного тоннеля закрыли движение поездов между станциями метро «Демеевская» и «Теремки»;

13 декабря между станциями метро «Теремки» и «Демеевская» на «синей ветке» заработало «челночное движение» поездов, которые курсируют с интервалом 13 мин и 17 мин, в зависимости от направления движения.

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