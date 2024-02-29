Кличко прокомментировал информацию о вероятном закрытии еще 22 станций киевского метро — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Кличко прокомментировал информацию о вероятном закрытии еще 22 станций киевского метро

Казна и Политика
163
Кличко прокомментировал информацию о вероятном закрытии еще 22 станций киевского метро
Кличко прокомментировал информацию о вероятном закрытии еще 22 станций киевского метро
Информация о вероятном закрытии еще 22 станций киевского метро не соответствует действительности.
Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил в эфире телеканала «Киев».
«Это ложь, которую намеренно распространяют! Распространяют, чтобы взбудоражить людей. И это небезопасная тенденция. Ибо когда врали о якобы закрытых станциях на синей ветке — в то время, как они работали как укрытие, — люди не ходили в них как в укрытие. Речь идет о безопасности людей!» — подчеркнул Виталий Кличко.
Читайте также
Он добавил, что работы на закрытом участке синей ветки метро между станциями «Лыбидская» и «Демеевская» идут по графику. Уже летом движение поездов на шести станциях должно быть возобновлено.
«Замечу, что работы на закрытом участке синей ветки метро между станциями „Лыбидская“ и „Демеевская“ идут по графику. Поэтому движение поездов должно быть возобновлено уже летом. При ремонте участка метро людям, вынужденным делать пересадку, возвращают на транспортную карту средства за проезд в наземном транспорте. Так что горожане не переплачивают за проезд, ведь фактически платят только один раз», — отметил Виталий Кличко.
Читайте также
Мэр Киева рассказал и о мостовых сооружениях, находящихся в ограниченно трудоспособном и нетрудоспособном состояниях, и требующих особого внимания.
Кличко отметил, что специалисты предприятия «Киевавтодормост» ведут постоянный мониторинг их технического состояния — как отдельных конструктивных элементов, так и сооружений в целом. А также при необходимости выполняют ремонтные работы.
В ближайшее время планируют приступить к ремонту моста Метро. Ремонтные работы будут продолжаться в течение года. Движение по мосту полностью перекрывать не будут, только частично.
Читайте также
Директор Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Руслан Кандибор ранее заявлял, что работы на закрытом участке метро между станциями «Демеевская» и «Лыбидская» идут по графику. Движение поездов должно возобновиться до конца лета, если специалистам не будут мешать субъективные факторы, как бюрократия и «помощники», во время визитов которых строители вынуждены прекращать работы.
В то же время, заместитель министра образования и науки, депутат Киевсовета Андрей Витренко утверждал, что закрытые станции «синей ветки» киевского метрополитена не будут работать до осени, а по отдельным оценкам ученых, — целый год.

Справка Finance.ua:

  • в Киеве с 9 декабря для срочного проведения ремонта перегонного тоннеля закрыли движение поездов между станциями метро «Демеевская» и «Теремки»;
  • 13 декабря между станциями метро «Теремки» и «Демеевская» на «синей ветке» заработало «челночное движение» поездов, которые курсируют с интервалом 13 мин и 17 мин, в зависимости от направления движения.

Ремонты в метро Киева: как столица оказалась на грани катастрофы 🔍

Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.