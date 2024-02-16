Ремонт «синей ветки» столичного метро: на каком этапе работы — Finance.ua

Ремонт «синей ветки» столичного метро: на каком этапе работы Сегодня 13:26 — Казна и Политика

Ремонт «синей ветки» столичного метро: на каком этапе работы

Группа компаний «Автострада» выполняет все работы по аварийному участку «синей ветки» столичного метрополитена между станциями «Лыбидская» и «Демеевская», за счет собственных средств. При этом выполнено, в частности, ограждение строительной площадки, временное усиление свода тоннеля.

Об этом рассказали в КП «Киевский метрополитен» в комментарии УНН.

«По состоянию на 8 февраля 2024 подрядчик, ООО «Группа компаний «Автострада», выполняет все работы за счет собственных средств. При этом выполнено ограждение строительной площадки, временное усиление свода тоннеля, переложение инженерных сетей ЧАО «ДТЭК Киевские электросети», АО «Укртелеком» и КП «Киевпасстранс», устройство разгрузочных плит», — говорится в сообщении.

Также в «Киевском метрополитене» отметили, что окончательная стоимость выполнения проектных, подготовительных и строительных восстановительных работ по капитальному ремонту, а также срок возобновления движения поездов между станциями «Лыбидская» — «Демеевская» Оболонско-Теремковской линии будут определены после утверждения в установленном порядке разработанной проектной документации.

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«КП „Киевский метрополитен“ прилагается максимум усилий для проведения восстановительных работ в кратчайшие сроки», — говорится в ответе на запрос.

С 18 декабря заработала система компенсации поездок из-за вынужденных пересадок на станции метро «Лыбидская».

Коммунальное предприятие «Главный информационно-вычислительный центр» сообщило, что по состоянию на 8 февраля 2024 года пользователям (пассажирам), которые использовали для оплаты проезда на определенных решением № 7532/7573 маршрутах транспортную карточку, зарегистрированную в АСОП, возвращено 756 628 поездок.

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Напомним, в начале декабря произошла разгерметизация и затопление тоннеля метрополитена. Поэтому 6 станций «синей ветки» метро были закрыты по меньшей мере на 6 месяцев.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что до конца лета планируется возобновить движение по синей ветке метрополитена от станции «Теремки» до «Демеевской».

УНН По материалам:

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