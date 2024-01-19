В метро Киева рассказали, заработают ли закрытые станции через полгода — Finance.ua

В метро Киева рассказали, заработают ли закрытые станции через полгода Сегодня 09:14 — Казна и Политика

В метро Киева рассказали, заработают ли закрытые станции через полгода

Строители спрогнозировали, что смогут завершить работы на аварийном участке синей ветки киевского метро между станциями «Демеевская» — «Лыбидская» в указанный срок — 6 месяцев.

Об этом заявил руководитель КП «Киевский метрополитен» Виктор Брагинский в интервью LB.ua.

«Там очень сложный участок — очень много сетей, которые нужно удалить. Более 120 кабелей „Киевпасстранса“, „Киевсвета“, водоканала, ДТЭК, „Укртелекома“ надо перенести в другие места и только после этого работать. Проанализировав весь необходимый фронт работ, строители сказали, что вложатся в шесть месяцев», — сообщил чиновник.

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В то же время, он не смог назвать сумму, сколько будут стоить все работы, потому что не закончена работа по проекту.

Руководитель КП также рассказал, что на участке от станции «Демеевская» будет раскрыт тоннель с внешней стороны. Это сделают для того, чтобы понять, как происходило строительство и какие нарушения допустили.

Однако он подчеркнул, что ограничен в предоставлении информации, чтобы не разглашать тайны следствия, потому что возбуждено уголовное дело. Следствие идет и выводов еще нет — причина или в метростроевцах, которые некачественно сделали, или в проектировщиках, или какая-то другая, связанная с деятельностью предприятия.

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Брагинский напомнил, что этот участок метро был запущен в эксплуатацию в 2010 году.

«Строили в очень сложных гидрогеологических условиях. Часть тоннеля — от станции „Лыбидская“ — возведена в твердых грунтах. А часть — немеханизированным способом, ручной проходкой в ​​пойме реки Лыбидь. То есть фактически тоннель на плавуне. И вот на соединении этих двух тоннелей пошли трещины», — отметил он.

Однако убеждает, что информация о неправильной эксплуатации тоннеля является мифом, потому что первые трещины именно на участке соединения тоннелей появились после трех месяцев работы этой ветки метрополитена — в марте 2011-го.

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Руководитель напомнил, что согласно государственным строительным нормам материалы, которые используют при строительстве тоннелей метро, ​​должны служить не менее 250 лет.

«А здесь уже через три месяца получили трещины с утечкой песка. То есть это связано либо с неправильным проектированием, либо с некачественным строительством», — подчеркнул чиновник.

По его словам, сейчас ученые проводят изыскательские работы: геологию, геодезию, работают над установлением причин.

УНІАН По материалам:

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