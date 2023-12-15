В КГГА рассказали, как будут платить пассажиры по маршруту закрытых станций метро — Finance.ua

В КГГА рассказали, как будут платить пассажиры по маршруту закрытых станций метро Сегодня 09:24

Решается вопрос разовой оплаты проезда на маршруте от «Теремков» до центра города после закрытия на ремонт части станций «синей» ветки метро. Об этом сказал директор департамента транспорта КГГА Руслан Кандибор в эфире телемарафона

Он рассказал, что запуск «челночного» движения между станциями «Демеевская» и «Теремки» облегчил перемещение людей, поскольку между станциями «Лыбидская» и «Демеевская» нет сообщения из-за подтопленного тоннеля. «За вчерашний день было перемещено более 4 тысяч человек, которые воспользовались этим „челночным“ движением», — отметил он.

Отвечая на вопрос о тройной оплате за проезд тем людям, которые добираются от станции метро «Теремки» до центра Киева, Кандибор отметил, что этот вопрос решается. «Сейчас еще оно так работает (речь идет об оплате трижды — УНИАН), но уже сегодня вынесен на сессию проект решения по оплате за проезд на данном маршруте только раз. То есть производится оплата с помощью транспортной карты киевлянина и снимается плата только за первую поездку», — объяснил директор транспорта КГГА.

Он привел пример. Если пассажир воспользовался метрополитеном и дальше пересаживается на станции «Лыбидской» на наземный транспорт по маршруту в ВДНХ или «Теремки», то проезд нужно снова оплачивать, но в конце дня деньги возвращаются.

«Также и в обратном направлении — если вы заплатите в наземном транспорте и пересаживаетесь в метрополитен, то снимается плата, которая в конце дня будет возвращаться. То есть человек не должен платить два или три раза, а только один раз на маршруте этой ветки метрополитена», — объяснил Кандибор.

Когда будет возобновлена ​​полноценная работа станций

Директор транспорта КГГА отметил, что на сегодняшний день остается срок в полгода по возобновлению работы станций метрополитена на синей ветке.

УНІАН По материалам:

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