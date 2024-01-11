Синяя ветка киевского метрополитена может возобновить работу через несколько лет — Бахматов Сегодня 15:00 — Казна и Политика

Синяя ветка киевского метрополитена может возобновить работу через несколько лет — Бахматов

Восстановительные работы в поврежденном тоннеле киевского метро между станциями «Демеевская» и «Лыбидская» могут длиться от 2-х до 5-ти лет.

Об этом сказал глава Офиса трансформаций Максим Бахматов в эфире телемарафона.

По словам Бахматова, поврежденный тоннель необходимо полностью строить заново, а это может занять несколько лет.

«Три года, два года, может, пять лет будут строить новый тоннель в том месте», — сказал он.

Ведущий телемарафона отметил, что эта информация может шокировать киевлян, и уточнил, основана ли она на данных специалистов, осматривавших туннель.

В ответ Бахматов заявил, что киевлян должно также шокировать и то, что мост метро в Киеве — аварийный.

«Он просто еще не упал, но он реально аварийный еще с 2017 года. И об этом говорят, и есть экспертные заключения, и публичная информация об этом. Это реальный шок. Реально тоннель на „Демеевской“ аварийный, и будут строить новый. Да, это экспертное мнение человека, который этим занимается. Сейчас этот институт, который туда попадет, он так и скажет, будет рекомендовать перестраивать все это», — сказал он.

Справка Finance.ua:

8 декабря 2023 года городские власти объявили приостановку движения поездов на участке между станциями «Лыбидская» и «Демеевская» Оболонско-Теремковской линии метро.

По предварительным данным, причиной этого стала разгерметизация тоннеля и образование трещин в его стенах, что привело к подтоплению тоннеля метрополитена.

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