Синяя ветка киевского метрополитена может возобновить работу через несколько лет — Бахматов
Восстановительные работы в поврежденном тоннеле киевского метро между станциями «Демеевская» и «Лыбидская» могут длиться от 2-х до 5-ти лет.
Об этом сказал глава Офиса трансформаций Максим Бахматов в эфире телемарафона.
По словам Бахматова, поврежденный тоннель необходимо полностью строить заново, а это может занять несколько лет.
«Три года, два года, может, пять лет будут строить новый тоннель в том месте», — сказал он.
Ведущий телемарафона отметил, что эта информация может шокировать киевлян, и уточнил, основана ли она на данных специалистов, осматривавших туннель.
В ответ Бахматов заявил, что киевлян должно также шокировать и то, что мост метро в Киеве — аварийный.
«Он просто еще не упал, но он реально аварийный еще с 2017 года. И об этом говорят, и есть экспертные заключения, и публичная информация об этом. Это реальный шок. Реально тоннель на „Демеевской“ аварийный, и будут строить новый. Да, это экспертное мнение человека, который этим занимается. Сейчас этот институт, который туда попадет, он так и скажет, будет рекомендовать перестраивать все это», — сказал он.
Справка Finance.ua:
- 8 декабря 2023 года городские власти объявили приостановку движения поездов на участке между станциями «Лыбидская» и «Демеевская» Оболонско-Теремковской линии метро.
- По предварительным данным, причиной этого стала разгерметизация тоннеля и образование трещин в его стенах, что привело к подтоплению тоннеля метрополитена.
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