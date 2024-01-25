В КГГА назвали причину деформации тоннеля между станциями метро «Демеевская» и «Лыбидская» — Finance.ua

В КГГА назвали причину деформации тоннеля между станциями метро «Демеевская» и «Лыбидская» Сегодня 10:15 — Казна и Политика

В КГГА назвали причину деформации тоннеля между станциями метро «Демеевская» и «Лыбидская»

Причиной деформации тоннеля между станциями метро «Демеевская"-"Лыбидская» стало некачественное проектирование и строительство участка.

Об этом сообщает Киевская городская госадминистрация со ссылкой на предварительные выводы ученых.

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«Получены первые предварительные выводы экспертного исследования от профильного научного учреждения о причинах деформации тоннеля, что привело к остановке движения поездов между станциями метро „Демеевская"-"Лыбидская“. В своем заключении ученые отметили, что причиной являются некачественные проектные решения по обустройству тоннеля в пределах аварийного участка. А также некачественные строительно-монтажные работы по сооружению конструкции тоннеля этого участка», — отметил директор Департамента транспортной инфраструктуры Руслан Кандибор.

Кандибор отметил, что именно этот отрезок тоннеля проходит в сверхсложных гидрогеологических условиях: почвы очень водонасыщенные, со слоем торфа, мелкого и среднего песка.

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Директор Департамента транспортной инфраструктуры подчеркнул, что это предварительные выводы, ведь экспертное исследование продолжается.

«Окончательные результаты будут известны после вскрытия котлована. Только тогда эксперты смогут провести все необходимые исследования конструкции тоннеля извне. Впрочем, уже сейчас мы видим, что причиной является некачественное проектирование и небрежное выполнение работ, последствия которого сейчас приходится ликвидировать», — сказал он.

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Напомним, с 9 декабря Киевский метрополитен остановил движение между станциями Теремки и Лыбидская из-за необходимости срочного проведения ремонта на перегонном тоннеле между станциями. Закрытие нескольких станций на синей ветке метро в Киеве не повлияет на стоимость проезда в маршрутках.

Закрытие столичного метрополитена на участке Теремки — Демеевская на ремонт приведет к падению спроса на аренду квартир в Голосеевском районе, однако снижение цен вряд ли будет существенным и долгосрочным.

Справка Finance.ua:

сообщение между станциями метро «Лыбидская» и «Демеевская» обеспечено наземным транспортом;

есть четыре дополнительных маршрута, на которых работает более 70 автобусов и 20 троллейбусов.

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