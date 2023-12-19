В Киевском метрополитене назвали фейком закрытие еще двух станций метро — Finance.ua

В Киевском метрополитене назвали фейком закрытие еще двух станций метро
Закрытие перегона между станциями метро «Почайна» и «Тараса Шевченко» на время проведения планового ремонта не планируется.
Это подчеркивают в Киевском метрополитене.
«Призываем медиа не распространять ложную информацию. Закрытие перегона между станциями метро „Почайна“ и „Тараса Шевченко“ на время проведения планового ремонта не планируется», — отмечается в сообщении.
Отмечается, что речь идет исключительно о плановом ремонте.
«Участок тоннелей Оболонско-Теремковской линии требует проведения планового ремонта, который выполнят летом следующего года», — говорится в сообщении.
Как уверяют в метрополитене, специалисты ведут постоянное наблюдение за состоянием туннельных сооружений на всех участках линий подземки. Особенно тех, что построены в сложных инженерно-геологических и гидрогеологических условиях.
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