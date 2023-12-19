В Киевском метрополитене назвали фейком закрытие еще двух станций метро — Finance.ua

В Киевском метрополитене назвали фейком закрытие еще двух станций метро Сегодня 09:16

В Киевском метрополитене назвали фейком закрытие еще двух станций метро

Закрытие перегона между станциями метро «Почайна» и «Тараса Шевченко» на время проведения планового ремонта не планируется.

Это подчеркивают в Киевском метрополитене.

«Призываем медиа не распространять ложную информацию. Закрытие перегона между станциями метро „Почайна“ и „Тараса Шевченко“ на время проведения планового ремонта не планируется», — отмечается в сообщении.

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Отмечается, что речь идет исключительно о плановом ремонте.

«Участок тоннелей Оболонско-Теремковской линии требует проведения планового ремонта, который выполнят летом следующего года», — говорится в сообщении.

Как уверяют в метрополитене, специалисты ведут постоянное наблюдение за состоянием туннельных сооружений на всех участках линий подземки. Особенно тех, что построены в сложных инженерно-геологических и гидрогеологических условиях.

Економічна Правда По материалам:

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