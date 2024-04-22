Где в Киеве планируют ремонт тоннеля между двумя станциями метро — КГГА Сегодня 16:33 — Казна и Политика

Где в Киеве планируют ремонт тоннеля между двумя станциями метро — КГГА

без остановки движения поездов. Как сообщили в КГГА, капитальный ремонт тоннелей между станциями метро «Тараса Шевченко» и «Почайна», который планировали заранее, будут выполнять

Окончательные проектные решения будут определены после государственной экспертизы.

Напомним, станции метро «Почайна» и «Тараса Шевченко» были введены в эксплуатацию в 1980 году и нуждаются в плановом капитальном ремонте части участка тоннеля.

Эти станции и перегонные тоннели работают в обычном режиме как для пассажирских перевозок, так и для круглосуточного укрытия населения во время воздушной тревоги.

«Киевский метрополитен» заблаговременно будет информировать пассажиров о начале ремонтов и других работ, которые могут повлиять на режим работы метро.

Напомним, с 9 декабря Киевский метрополитен остановил движение между станциями Теремки и Лыбидская из-за необходимости срочного проведения ремонта на перегонном тоннеле между станциями.

Справка Finance.ua:

сообщение между станциями метро «Лыбидская» и «Демеевская» обеспечено наземным транспортом; есть четыре дополнительных маршрута, на которых работает более 70 автобусов и 20 троллейбусов.

В КГГА назвали причину деформации тоннеля между станциями метро «Демеевская» и «Лыбидская».

Кличко прокомментировал информацию о вероятном закрытии еще 22 станций киевского метро.

В Киеве с 8 марта возобновили работу станции метро «Днепр». Об этом сообщает КП «Киевский метрополитен». График работы станции с 05:41 до 22:36. Предприятие также обращает внимание, что станция «Днепр» наземная, поэтому во время воздушной тревоги будет закрыта для перевозок пассажиров из соображений безопасности.

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