Китай обязался воздержаться от продажи россии какого-либо оружия, — Макрон Сегодня 10:10

Власти Китая взяли на себя обязательство воздержаться от продажи россии какого-либо оружия.

Об этом сообщил президент Франции Эммануэль Макрон, пишет weukraine.tv.

Также Китай будет строго контролировать экспорт товаров двойного назначения.

Французский президент уточнил, что власти Китая обязались строго контролировать экспорт товаров двойного назначения, которые могут быть использованы в военных целях. Эмануэль Макрон заявил, что стремится поддерживать тесный диалог с Китаем.

«Я благодарю вас за этот момент координации, которого вы хотели перед визитом владимира путина в Китай, который также позволит нам иметь общую повестку и возможность определить желание или нежелание двигаться к этому устойчивому миру», — добавил Макрон.

Президент Франции заверил, что у Запада нет планов насчет смены режима в Кремле.

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