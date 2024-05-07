Китай обязался воздержаться от продажи россии какого-либо оружия, — Макрон — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Китай обязался воздержаться от продажи россии какого-либо оружия, — Макрон

26
Власти Китая взяли на себя обязательство воздержаться от продажи россии какого-либо оружия.
Об этом сообщил президент Франции Эммануэль Макрон, пишет weukraine.tv.
Также Китай будет строго контролировать экспорт товаров двойного назначения.
Французский президент уточнил, что власти Китая обязались строго контролировать экспорт товаров двойного назначения, которые могут быть использованы в военных целях. Эмануэль Макрон заявил, что стремится поддерживать тесный диалог с Китаем.
«Я благодарю вас за этот момент координации, которого вы хотели перед визитом владимира путина в Китай, который также позволит нам иметь общую повестку и возможность определить желание или нежелание двигаться к этому устойчивому миру», — добавил Макрон.
Президент Франции заверил, что у Запада нет планов насчет смены режима в Кремле.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.