Стало известно, сколько средств направили на соцвыплаты в этом году — Finance.ua

Стало известно, сколько средств направили на соцвыплаты в этом году Сегодня 15:02 — Казна и Политика

Стало известно, сколько средств направили на соцвыплаты в этом году

В январе-апреле 2024 года на социальные выплаты из государственного бюджета направлено 151,2 млрд грн, из них 38,5 млрд грн — в апреле.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

Куда направили средства

на финансовое обеспечение выплаты пенсий, надбавок и повышений к пенсиям, назначенным по пенсионным программам, и дефицита средств Пенсионного фонда — 90,4 млрд грн;

на социальную защиту граждан, попавших в сложные жизненные обстоятельства — 26,8 млрд грн;



на поддержку малообеспеченных семей — 5,1 млрд грн;



предоставление льгот и жилищных субсидий гражданам — 20,1 млрд грн;



на социальную защиту детей и семьи — 7,8 млрд грн;



на социальную защиту лиц с инвалидностью — 1 млрд грн.



«За первые четыре месяца этого года социальные расходы профинансированы в сумме 151,2 млрд грн, или 16% от суммы расходов общего фонда госбюджета. Больше всего средств направлено на выплату пенсий — 90,4 млрд грн, или 9,6% общего фонда госбюджета. Все выплаты произведены своевременно и в полном объеме», — прокомментировал заместитель Министра финансов Роман Ермоличев.

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