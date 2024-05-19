В ПФУ рассказали, как самостоятельно изменить данные в Реестре застрахованных лиц — Finance.ua

В ПФУ рассказали, как самостоятельно изменить данные в Реестре застрахованных лиц Сегодня 14:03 — Личные финансы

В ПФУ рассказали, как самостоятельно изменить данные в Реестре застрахованных лиц

Если обнаружены некорректные сведения в персональных данных в личном кабинете, застрахованные лица имеют возможность подать в Пенсионный фонд Украины анкету для внесения/изменения/уточнения данных в Реестре застрахованных лиц.

Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины.

Реестр застрахованных лиц — что это?

Реестр застрахованных лиц — это уникальный автоматизированный банк данных, в котором создана персональная электронная учетная карточка с уникальным номером.

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В нем накапливается, хранится, автоматически обрабатывается информация о физических лицах, подлежащих общеобязательному государственному социальному страхованию, и информация, необходимая для расчета и назначения страховых выплат.

Просмотреть информацию, содержащую персональные данные, можно в личном кабинете на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

Как сформировать и подать анкету для изменения данных в Реестре застрахованных лиц

При выявлении некорректных сведений в персональных данных в личном кабинете застрахованные лица могут подать в Пенсионный фонд Украины анкету для внесения/изменения/уточнения данных в Реестре застрахованных лиц.

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В личном кабинете на вебпортале э-услуг ПФУ можно сформировать и подать анкету.

Для этого необходимо:

авторизироваться на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда с помощью КЭП (квалифицированной электронной подписи);

в разделе Коммуникации с ПФУ выбрать пункт Анкета для изменения данных в Реестре застрахованных лиц;



заполнить экранную форму анкеты;



поставить метку Я согласен на передачу и обработку моих персональных данных;



прикрепить скан-копию паспорта, а также документов, подтверждающих изменение данных (например, свидетельство о браке, справка о присвоении регистрационного номера налогоплательщика, выписка из реестра территориальной общины);



подписать анкету КЭП. Для этого выберите файл ключа и введите пароль;



нажать кнопку Отправить в ПФУ. После отправки заявления на экране появится сообщение Запись сохранена и отправлена ​​на рассмотрение в ПФУ;



результат обработки заявления можно просмотреть в личном кабинете в разделе Мои обращения. После того как специалист Фонда проработает анкету, обращение получит статус Выполнено.



Инструкцию по изменению персональных данных в Реестре застрахованных лиц см. по ссылке

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