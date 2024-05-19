В ПФУ рассказали, как самостоятельно изменить данные в Реестре застрахованных лиц — Finance.ua

В ПФУ рассказали, как самостоятельно изменить данные в Реестре застрахованных лиц
Если обнаружены некорректные сведения в персональных данных в личном кабинете, застрахованные лица имеют возможность подать в Пенсионный фонд Украины анкету для внесения/изменения/уточнения данных в Реестре застрахованных лиц.
Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины.
Реестр застрахованных лиц — что это?
Реестр застрахованных лиц — это уникальный автоматизированный банк данных, в котором создана персональная электронная учетная карточка с уникальным номером.
В нем накапливается, хранится, автоматически обрабатывается информация о физических лицах, подлежащих общеобязательному государственному социальному страхованию, и информация, необходимая для расчета и назначения страховых выплат.
Просмотреть информацию, содержащую персональные данные, можно в личном кабинете на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда Украины.
Как сформировать и подать анкету для изменения данных в Реестре застрахованных лиц
При выявлении некорректных сведений в персональных данных в личном кабинете застрахованные лица могут подать в Пенсионный фонд Украины анкету для внесения/изменения/уточнения данных в Реестре застрахованных лиц.
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В личном кабинете на вебпортале э-услуг ПФУ можно сформировать и подать анкету.
Для этого необходимо:
- авторизироваться на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда с помощью КЭП (квалифицированной электронной подписи);
- в разделе Коммуникации с ПФУ выбрать пункт Анкета для изменения данных в Реестре застрахованных лиц;
- заполнить экранную форму анкеты;
- поставить метку Я согласен на передачу и обработку моих персональных данных;
- прикрепить скан-копию паспорта, а также документов, подтверждающих изменение данных (например, свидетельство о браке, справка о присвоении регистрационного номера налогоплательщика, выписка из реестра территориальной общины);
- подписать анкету КЭП. Для этого выберите файл ключа и введите пароль;
- нажать кнопку Отправить в ПФУ. После отправки заявления на экране появится сообщение Запись сохранена и отправлена на рассмотрение в ПФУ;
- результат обработки заявления можно просмотреть в личном кабинете в разделе Мои обращения. После того как специалист Фонда проработает анкету, обращение получит статус Выполнено.
Инструкцию по изменению персональных данных в Реестре застрахованных лиц см. по ссылке.
Изменения для ФЛП в 2024 году
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