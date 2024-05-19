В ПФУ рассказали, как самостоятельно изменить данные в Реестре застрахованных лиц — Finance.ua
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В ПФУ рассказали, как самостоятельно изменить данные в Реестре застрахованных лиц

Личные финансы
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В ПФУ рассказали, как самостоятельно изменить данные в Реестре застрахованных лиц
В ПФУ рассказали, как самостоятельно изменить данные в Реестре застрахованных лиц
Если обнаружены некорректные сведения в персональных данных в личном кабинете, застрахованные лица имеют возможность подать в Пенсионный фонд Украины анкету для внесения/изменения/уточнения данных в Реестре застрахованных лиц.
Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины.

Реестр застрахованных лиц — что это?

Реестр застрахованных лиц — это уникальный автоматизированный банк данных, в котором создана персональная электронная учетная карточка с уникальным номером.
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В нем накапливается, хранится, автоматически обрабатывается информация о физических лицах, подлежащих общеобязательному государственному социальному страхованию, и информация, необходимая для расчета и назначения страховых выплат.
Просмотреть информацию, содержащую персональные данные, можно в личном кабинете на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

Как сформировать и подать анкету для изменения данных в Реестре застрахованных лиц

При выявлении некорректных сведений в персональных данных в личном кабинете застрахованные лица могут подать в Пенсионный фонд Украины анкету для внесения/изменения/уточнения данных в Реестре застрахованных лиц.
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В личном кабинете на вебпортале э-услуг ПФУ можно сформировать и подать анкету.
Для этого необходимо:
  • авторизироваться на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда с помощью КЭП (квалифицированной электронной подписи);
  • в разделе Коммуникации с ПФУ выбрать пункт Анкета для изменения данных в Реестре застрахованных лиц;
  • заполнить экранную форму анкеты;
  • поставить метку Я согласен на передачу и обработку моих персональных данных;
  • прикрепить скан-копию паспорта, а также документов, подтверждающих изменение данных (например, свидетельство о браке, справка о присвоении регистрационного номера налогоплательщика, выписка из реестра территориальной общины);
  • подписать анкету КЭП. Для этого выберите файл ключа и введите пароль;
  • нажать кнопку Отправить в ПФУ. После отправки заявления на экране появится сообщение Запись сохранена и отправлена ​​на рассмотрение в ПФУ;
  • результат обработки заявления можно просмотреть в личном кабинете в разделе Мои обращения. После того как специалист Фонда проработает анкету, обращение получит статус Выполнено.
Инструкцию по изменению персональных данных в Реестре застрахованных лиц см. по ссылке.

Изменения для ФЛП в 2024 году

По материалам:
Finance.ua
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