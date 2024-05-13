Правительство выделило более 70 миллионов на компенсацию расходов на размещение переселенцев — Finance.ua

Правительство выделило более 70 миллионов на компенсацию расходов на размещение переселенцев Сегодня 07:25 — Казна и Политика

Правительство выделило более 70 миллионов на компенсацию расходов на размещение переселенцев

Правительство выделило Минреинтеграции и центральным органам власти 71 млн грн на компенсацию расходов за размещение в январе внутренне перемещенных лиц.

Об этом в Телеграме сообщил постоянный представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

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«Выделено на безвозвратной основе за счет средств резервного фонда государственного бюджета, с целью покрытия расходов за январь 2024 года объектов государственной, коммунальной и частной собственности, в зданиях (помещениях) которых в период военного положения на бесплатной основе размещались внутренне перемещенные лица, 71 млн 42 тыс. 612 гривен», — говорится в сообщении.

Так, центральным органам исполнительной власти выделено 9,384 млн грн для предоставления компенсации предприятиям, учреждениям и заведениям государственной формы собственности, относящимся к сфере их управления.

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Министерству по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий выделено 59,994 млн грн для предоставления дополнительной дотации из государственного бюджета местным бюджетам на компенсацию коммунальным учреждениям, государственным учебным заведениям, переданным на финансирование из местных бюджетов, и учреждениям общей собственности территориальных громад области и района, находящихся в управлении областных и районных советов

Областным государственным администрациям (соответствующим военным администрациям) выделено 1,663 млн грн для предоставления компенсации частным заведениям (кроме частных учебных заведений).

Укрінформ По материалам:

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