Руководителей компаний будут наказывать за неявку их работников в ТЦК — нардеп Сегодня 17:03 — Личные финансы

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Руководители предприятий будут нести ответственность за неявку своих военнообязанных работников в территориальные центры комплектования с 18 мая.

Об этом сообщил член комитета парламента по вопросам национальной безопасности Александр Федиенко в эфире телеканала «Киев24».

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По его словам, после 18 мая руководители предприятий будут обязаны обеспечить явку военнообязанных в ТЦК, иначе их будет ждать административная ответственность.

Новые правила для руководителей

Федиенко отметил, что детали новых механизмов контроля над явкой военнообязанных еще разрабатываются. По его словам, понятно, что в целом изменения имеют целью обеспечить более эффективный процесс мобилизации.

Когда руководитель получает приказ и перечень повесток для работников предприятия, он обязан выдать эти повестки под роспись, а затем обеспечить явку этих работников в соответствующий центр комплектации. Если они не приходят туда, тогда на это предприятие, на это должностное лицо налагается соответствующая административная ответственность", — сказал народный избранник.

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Изменения в законодательстве направлены на повышение ответственности управленцев за мобилизационные процессы на предприятиях. Разумеется, это шаг в направлении укрепления обороноспособности страны и обеспечения надлежащего уровня готовности к отражению агрессии со стороны врага.

Штрафы для уклонистов

Напомним, Верховная Рада 9 мая 2024 года одобрила во втором чтении законопроект № 10 379 «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и Уголовный кодекс Украины об усилении ответственности за военные правонарушения».

Теперь нарушителей правил военного учета ожидают увеличенные суммы.

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В настоящее время власти обещают ограничиться минимальными размерами штрафов — 17 тыс. гривен для граждан и 34 тыс. гривен для должностных лиц соответственно.

Однако, сколько будет продолжаться этот «льготный период» и будут ли его придерживаться органы, налагающие штрафы — вопрос без ответа.

Детальнее о том, когда, как и на какие суммы будут штрафовать уклонистов — читайте в статье Finance.ua:

Телеканал 24 По материалам:

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