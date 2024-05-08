Рада продлила военное положение и мобилизацию до 11 августа — Finance.ua

Рада продлила военное положение и мобилизацию до 11 августа Сегодня 14:25

Рада продлила военное положение и мобилизацию до 11 августа

Верховная Рада поддержала продление военного положения и общей мобилизации в Украине на 90 дней — до 11 августа 2024 года.

Об этом сообщил первый заместитель руководителя Комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики, народный депутат от фракции «Голос» Ярослав Железняк в Telegram.

Законопроекты об утверждении соответствующих указов президента № 11 234 и № 11 235 поддержали 339 и 336 нардепов соответственно.

Это уже 11 голосований за продление военного положения и мобилизации.

Президент внес в Раду соответствующие законопроекты 6 мая 2024 года. Перед этим, 6 февраля 2024 года, решением Верховной Рады Украины была продлена всеобщая мобилизация в Украине и действие военного положения до 13 мая 2024 года.

Во время действия военного положения в стране есть ряд ограничений прав граждан, вводится комендантский час — в это время граждане не могут находиться на улицах без специальных разрешений. Для граждан призывного возраста ограничена возможность выезда за границу. Во время военного положения запрещены политические акции, митинги.

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