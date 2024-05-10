Закон об уклонении от мобилизации: в каких случаях могут задержать на трое суток — Finance.ua
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Закон об уклонении от мобилизации: в каких случаях могут задержать на трое суток

Личные финансы
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Закон об уклонении от мобилизации: в каких случаях могут задержать на трое суток
Закон об уклонении от мобилизации: в каких случаях могут задержать на трое суток
Верховная Рада 9 мая 2024 года приняла во втором чтении законопроект № 10 379 об усилении ответственности за уклонение от мобилизации. После того как его подпишет президент, этот документ станет законом и будет применяться на практике.

Размеры штрафов

Этот закон существенно изменяет размеры штрафов — теперь нарушителей правил военного учета ожидают увеличенные суммы.
Они имеют градацию по трем параметрам — за нарушения, совершенные в мирное время, повторные нарушения и нарушения, совершенные в особый период. То есть во время военного положения.
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Что касается первого случая (нарушения в мирное время), то сейчас акцент на нем не будем делать. Что касается других двух параметров — повторного нарушения и совершения нарушения во время военного положения, то теперь штрафы за них составят от 17 тыс. до 25 500 гривен (от 1000 до 1500 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан. — Ред.) соответственно.

Процедура административного задержания

Изменяется процедура административного задержания. Если срок административного задержания не должен превышать трех часов, то со вступлением в силу нового закона полиция получает право задерживать граждан, нарушающих статьи 210 и 210−1 КУоАП, на срок до трех суток (72 часа).
Это касается и граждан, которые не имеют с собой никаких документов и отказываются называть свои личные данные.
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В таком случае нарушителя могут задержать для установления личности, однако в любом случае — установили его личность или нет — на срок не более 72 часов.
Насколько можно понять из закона, о котором идет речь, такое право не предоставили сотрудникам ТЦК и осуществлять задержание по-прежнему имеют право только представители Национальной полиции.
Подробнее о том, когда, как и на какие суммы будут штрафовать уклонистов — читайте в статье Finance.ua:

Штрафы для уклонистов до 25 500 грн: когда, как и на какие суммы 🔍

Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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