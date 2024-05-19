Сколько украинцев планируют остаться в странах Европы — исследование — Finance.ua
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Сколько украинцев планируют остаться в странах Европы — исследование

Мир
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Фото: Euractiv
Фото: Euractiv
Приблизительно половина граждан Украины, которые вынуждены были уехать из страны из-за полномасштабного российского вторжения, работают в странах Восточной и Центральной Европы. Планируют остаться в стране пребывания в обозримом будущем 70% украинцев.
Таковы результаты исследования Международной организации по Миграции (МОМ), сообщает reliefweb.int.

Сколько трудоспособных украинцев планируют пока оставаться за границей

Международная организация по Миграции провела масштабное исследование потребностей, намерений и проблем интеграции беженцев из Украины в 11 странах Центральной и Восточной Европы (включая Беларусь). В 2023 году опрос провели среди 28,7 тыс. украинцев, из них 24 602 были трудоспособного возраста.

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Согласно результатам исследования, намеревались оставаться в стране пребывания в ближайшем будущем 17 149 опрошенных (70%). Другие планировали вернуться в Украину или переехать в другую страну.
В среднем доля планировавших остаться в стране, где проводился опрос, среди респондентов трудоспособного возраста (18−64 года) в 2023 году была 61%.
В частности, в странах:
  • Болгария — 58%;
  • Чехия — 73%;
  • Эстония — 89%;
  • Венгрия — 44%;
  • Литва — 81%;
  • Латвия — 13%;
  • Молдова — 46%;
  • Польша — 38%;
  • Румыния — 61%;
  • Словакия — 76%.
А среди опрошенных нетрудоспособного возраста (от 65 лет) намеревались оставаться в стране убежища 9% людей.

Уровень занятости украинцев в странах пребывания

По данным исследования, 66% респондентов (11 290 человек) были экономически активны — 44% работали, а 22% - искали занятость. Не работало 28% опрошенных.

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Уровень занятости украинцев растет с временем пребывания в стране. К примеру, за первые полгода нашли работу в среднем 53% опрошенных, за 7−12 месяцев — 69% участников исследования, 19−24 месяца — 74%.
Среди экономически активных беженцев уровень занятости в странах был следующий:
  • Болгария — 60% (чаще всего в сфере услуг и образования);
  • Чехия — 68% (чаще всего на производстве, гостиничной и ресторанной сферах);
  • Эстония — 71% (чаще всего на производстве и в сфере услуг);
  • Венгрия — 62% (чаще всего на производстве и в сфере услуг);
  • Литва — 62% (чаще всего на производстве и в сфере услуг);
  • Латвия — 55% (основные сферы — торговля и производство);
  • Молдова — 64% (чаще всего в сфере услуг, гостиничной и ресторанной сферах);
  • Польша — 76% (чаще всего в сфере услуг и логистики);
  • Румыния — 53% (чаще всего в области образования и логистики);
  • Словакия — 59% (чаще всего в сфере услуг и производства).
Основным препятствием при поиске работы три четверти респондентов в Чехии, Литве и Словакии назвали язык.
Впрочем, степень владения местным языком на разных уровнях в странах, где проводилось исследование, в среднем 74%. Меньше всего (50%) респондентов знают язык в Латвии, больше всего — в Польше (85%).
Другие проблемы, которые называли беженцы: отсутствие рабочих мест в районе проживания, трудности в том, чтобы совмещать обязанности в семье и работе, состояние здоровья и дискриминация.

Новая реальность. Полезная информация для тех, кто сейчас в Украине или за границей 🔍

По материалам:
РБК-Україна
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