Сколько украинцев планируют остаться в странах Европы — исследование Сегодня 16:11 — Мир

Фото: Euractiv

Приблизительно половина граждан Украины, которые вынуждены были уехать из страны из-за полномасштабного российского вторжения, работают в странах Восточной и Центральной Европы. Планируют остаться в стране пребывания в обозримом будущем 70% украинцев.

Таковы результаты исследования Международной организации по Миграции (МОМ), сообщает reliefweb.int.

Сколько трудоспособных украинцев планируют пока оставаться за границей

Международная организация по Миграции провела масштабное исследование потребностей, намерений и проблем интеграции беженцев из Украины в 11 странах Центральной и Восточной Европы (включая Беларусь). В 2023 году опрос провели среди 28,7 тыс. украинцев, из них 24 602 были трудоспособного возраста.

Согласно результатам исследования, намеревались оставаться в стране пребывания в ближайшем будущем 17 149 опрошенных (70%). Другие планировали вернуться в Украину или переехать в другую страну.

В среднем доля планировавших остаться в стране, где проводился опрос, среди респондентов трудоспособного возраста (18−64 года) в 2023 году была 61%.

В частности, в странах:

Болгария — 58%;

Чехия — 73%;

Эстония — 89%;

Венгрия — 44%;

Литва — 81%;

Латвия — 13%;

Молдова — 46%;

Польша — 38%;

Румыния — 61%;

Словакия — 76%.

А среди опрошенных нетрудоспособного возраста (от 65 лет) намеревались оставаться в стране убежища 9% людей.

Уровень занятости украинцев в странах пребывания

По данным исследования, 66% респондентов (11 290 человек) были экономически активны — 44% работали, а 22% - искали занятость. Не работало 28% опрошенных.

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Уровень занятости украинцев растет с временем пребывания в стране. К примеру, за первые полгода нашли работу в среднем 53% опрошенных, за 7−12 месяцев — 69% участников исследования, 19−24 месяца — 74%.

Среди экономически активных беженцев уровень занятости в странах был следующий:

Болгария — 60% (чаще всего в сфере услуг и образования);

Чехия — 68% (чаще всего на производстве, гостиничной и ресторанной сферах);

Эстония — 71% (чаще всего на производстве и в сфере услуг);

Венгрия — 62% (чаще всего на производстве и в сфере услуг);

Литва — 62% (чаще всего на производстве и в сфере услуг);

Латвия — 55% (основные сферы — торговля и производство);

Молдова — 64% (чаще всего в сфере услуг, гостиничной и ресторанной сферах);

Польша — 76% (чаще всего в сфере услуг и логистики);

Румыния — 53% (чаще всего в области образования и логистики);

Словакия — 59% (чаще всего в сфере услуг и производства).

Основным препятствием при поиске работы три четверти респондентов в Чехии, Литве и Словакии назвали язык.

Впрочем, степень владения местным языком на разных уровнях в странах, где проводилось исследование, в среднем 74%. Меньше всего (50%) респондентов знают язык в Латвии, больше всего — в Польше (85%).

Другие проблемы, которые называли беженцы: отсутствие рабочих мест в районе проживания, трудности в том, чтобы совмещать обязанности в семье и работе, состояние здоровья и дискриминация.

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