Женщины-предприниматели смогут получить средства на развитие агропроекта: как принять участие — Finance.ua
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Женщины-предприниматели смогут получить средства на развитие агропроекта: как принять участие

Личные финансы
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Женщины-предприниматели смогут получить средства на развитие агропроекта: как принять участие
Женщины-предприниматели смогут получить средства на развитие агропроекта: как принять участие, Фото: diia.gov.ua
Украинские женщины-предприниматели могут получить гранты €5 тыс. и €10 тыс. на развитие собственного дела в агробизнесе.
Об этом сообщает Министерство аграрной политики и продовольствия Украины.
«Украинских предпринимательниц приглашают присоединиться к программе менторской поддержки женщин в агробизнесе Empowering Women in Agrifood от EIT Food, который поддерживается Европейским Институтом Инноваций и Технологий (EIT), органом Европейского союза, и реализуется при поддержке Radar Tech в Украине», — говорится в сообщении.
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Каждая участница получит финансовую помощь в размере 1 тыс. евро в течение программы на проезд/проживание во время офлайн-мероприятий, а лучшие проекты получат гранты €5 тыс. и €10 тыс. на развитие собственного дела.

О программе

В течение 6 месяцев 10 избранных участниц ждет индивидуальная работа с менторами, участие в оффлайн событиях и тренингах, развитие бизнес-навыков и увеличение партнерских контактов.
Программа реализуется одновременно в разных странах Европы и объединит более 500 агроинноваторов.
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«Наша миссия — вдохновить, научить и поддержать украинских предпринимательниц на пути успеха в бизнесе. Участие в программе поможет участникам получить необходимые знания для развития и масштабирования бизнеса, а также расширить сеть полезных контактов», — рассказала директор инновационной компании Radar Tech, эксперт по инновациям и развитию бизнеса, ментор стартапов и предпринимателей Мария Романова.

Требования к претенденткам:

  • идентифицировать себя женщиной;
  • быть резиденткой, а при наличии стартапа/компании иметь регистрацию в Украине;
  • иметь агропродовольственную бизнес-идею или действующий бизнес, которому менее трех лет с момента официальной регистрации;
  • ранее не получать финансирование на предлагаемую идею (инвестиции/гранты) на сумму свыше €60 тыс.
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Таймлайн программы:

  • 24 мая — конечный срок подачи заявок;
  • 10 июня — оглашение результатов отбора;
  • середина июня — офлайн-знакомство с наставниками и экспертами в г. Киев/Львов;
  • июнь-ноябрь — индивидуальная работа с ментором, онлайн-тренинги по предпринимательству, маркетингу, брендингу, продажам, финансам.
Ноябрь 2024
  • финальный форум и презентация инвесторам и жюри в Киеве;
  • награждение грантами в размере €5 тыс. и €10 тыс. на развитие собственного дела или стартапа;
  • доступ к международному сообществу и другим программам и возможностям EIT Food 500+ предпринимателей и инноватором в агропромышленном секторе Европы.
Чтобы принять участие в программе, нужно пройти отбор и подать заявку на участие на украинском языке до 24 мая 2024 года. Участие в программе бесплатное. Организатор покрывает все расходы на участие.
Обучение будет проходить в формате онлайн и офлайн — предварительно запланированы три встречи в Киеве.
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По материалам:
Finance.ua
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