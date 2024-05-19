Женщины-предприниматели смогут получить средства на развитие агропроекта: как принять участие — Finance.ua

Женщины-предприниматели смогут получить средства на развитие агропроекта: как принять участие Сегодня 13:17 — Личные финансы

Женщины-предприниматели смогут получить средства на развитие агропроекта: как принять участие, Фото: diia.gov.ua

Украинские женщины-предприниматели могут получить гранты €5 тыс. и €10 тыс. на развитие собственного дела в агробизнесе.

Об этом сообщает Министерство аграрной политики и продовольствия Украины.

«Украинских предпринимательниц приглашают присоединиться к программе менторской поддержки женщин в агробизнесе Empowering Women in Agrifood от EIT Food, который поддерживается Европейским Институтом Инноваций и Технологий (EIT), органом Европейского союза, и реализуется при поддержке Radar Tech в Украине», — говорится в сообщении.

Читайте также В Украине заработает грантовая система оплаты высшего образования: на какую сумму могут претендовать абитуриенты

Каждая участница получит финансовую помощь в размере 1 тыс. евро в течение программы на проезд/проживание во время офлайн-мероприятий, а лучшие проекты получат гранты €5 тыс. и €10 тыс. на развитие собственного дела.

О программе

В течение 6 месяцев 10 избранных участниц ждет индивидуальная работа с менторами, участие в оффлайн событиях и тренингах, развитие бизнес-навыков и увеличение партнерских контактов.

Программа реализуется одновременно в разных странах Европы и объединит более 500 агроинноваторов.

Читайте также Как производителям дронов получить льготный грант от государства — инструкция

«Наша миссия — вдохновить, научить и поддержать украинских предпринимательниц на пути успеха в бизнесе. Участие в программе поможет участникам получить необходимые знания для развития и масштабирования бизнеса, а также расширить сеть полезных контактов», — рассказала директор инновационной компании Radar Tech, эксперт по инновациям и развитию бизнеса, ментор стартапов и предпринимателей Мария Романова.

Требования к претенденткам:

идентифицировать себя женщиной;

быть резиденткой, а при наличии стартапа/компании иметь регистрацию в Украине;

иметь агропродовольственную бизнес-идею или действующий бизнес, которому менее трех лет с момента официальной регистрации;



ранее не получать финансирование на предлагаемую идею (инвестиции/гранты) на сумму свыше €60 тыс.



Таймлайн программы:

24 мая — конечный срок подачи заявок;

10 июня — оглашение результатов отбора;



середина июня — офлайн-знакомство с наставниками и экспертами в г. Киев/Львов;



июнь-ноябрь — индивидуальная работа с ментором, онлайн-тренинги по предпринимательству, маркетингу, брендингу, продажам, финансам.



Ноябрь 2024

финальный форум и презентация инвесторам и жюри в Киеве;

награждение грантами в размере €5 тыс. и €10 тыс. на развитие собственного дела или стартапа;

доступ к международному сообществу и другим программам и возможностям EIT Food 500+ предпринимателей и инноватором в агропромышленном секторе Европы.



Чтобы принять участие в программе, нужно пройти отбор и подать заявку на участие на украинском языке до 24 мая 2024 года. Участие в программе бесплатное. Организатор покрывает все расходы на участие.

Обучение будет проходить в формате онлайн и офлайн — предварительно запланированы три встречи в Киеве.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.