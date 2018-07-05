Украинцев ждут новые тарифы на электроэнергию

Уже с июля 2019 года украинцы смогут самостоятельно выбирать поставщика электроэнергии. Вместо единого тарифа на всю страну появятся десятки предложений – с разными условиями и ценами.

В первое время это приведет к скачку цен, поскольку тарифы больше не будет устанавливать государственный регулятор.

Читайте также: В Киеве вырастут цены на водоснабжение: опубликованы новые тарифы

Согласно новой схеме у потребителей будет два варианта, как получать электричество:

- покупать у посредников;

- покупать у трейдера.

В первом варианте, генерирующие компании сами смогут продавать электроэнергию и заключать прямые двухсторонние договора с потребителями. Скорее всего, такая практика в первую очередь коснется крупных промышленных потребителей, поскольку с ними работать выгоднее.

Второй вариант предполагает, что распределение и поставки “света” разделят.

Облэнерго и дальше смогут зарабатывать, но поставлять “ток” будут другие компании – трейдеры. Именно они без участия “Энергорынка” заключат договора с генерацией, рассчитают тарифы на электроэнергию и предложат украинцам покупать у них электричество.

Отмечается, что потребителям в большинстве случаев придется делать предоплату, участникам рынка придется отдельно заключать договора на поставку, на передачу, на распределение, брать на себя ответственность за небаланс. Украинцы, которые не заплатили за электроэнергию, моментально останутся без “света” – процедура отключения значительно ускорится.

Как считают в “Укрэнерго”, в случае сговора предприятий, цены могут резко подскочить.

“Однако в будущем, поясняют эксперты, когда количество трейдеров будет расти, диктовать цены будет конкуренция, спрос и предложение на рынке, тарифы стабилизируются. Сейчас же чиновники намеренно завышают стоимость электроэнергии для промышленных потребителей для того, чтобы компенсировать низкие цены для населения”, – сказано в материале.