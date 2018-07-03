В Киеве вырастут цены на водоснабжение: опубликованы новые тарифы (инфографика)

В Киеве в 2018 году для большинства потребителей вырастут цены на водоснабжение и отвод. Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), утвердила новые расценки, которые начнут действовать через день после их опубликования в правительственной газете “Урядовий кур’єр”.

Об этом сообщили в пресс-службе “Киевводоканала” на официальном сайте.

Первый вид тарифа: 5,82 грн за 1 метр кубический (2,976 за водоснабжение и 2,844 за водоотвод). Он будет действовать только для водоканалов-сателлитов предприятия, к примеру, КП “Ирпеньводоканал”.

Второй вид: 15,78 грн за 1 кубический метр (8,292 за снабжение и 7,488 ― отвод). Так будут платить жители частного сектора, коллективные потребители (ЖЕК, ОСМД, управляющие компании) и юрлица.

А вот третий вид тарифа коснется большинства жителей многоэтажек. Он составит 16,716 грн за кубометр (8,784 за водоснабжение и 7,932 за водоотвод), что на 7,9% дороже предыдущего тарифа. По этим ценам будут платить и владельцы нежилых помещений в жилом фонде.

“Подводя итоги, отметим, что если в вашей платежке исполнителем услуг значится “Киевводоканал”, то тариф на воду не может превышать 16,716 гривен за кубометр”, ― пояснили в пресс-службе предприятия.

Однако цены могут быть выше, если у жителей нет прямого договора с водоканалом и поставщиком услуг числится, например, ЖЕК. Тогда они смогут покупать у “Киевводоканала” услуги по второму тарифу, а продавать по завышенной цене.