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Кличко назвал окончательную дату подорожания проезда в Киеве

Кличко назвал окончательную дату подорожания проезда в Киеве

Виталий Кличко сообщил, что подорожание проезда в общественном транспорте состоится 14 июля.

Разовый проезд будет стоить 8 гривен, однако для тех, кто пользуется столичным транспортом регулярно, проезд будет стоить 6,50 грн в среднем, уверяет Кличко. По его словам это все равно ниже себестоимости проезда. Также Кличко подчеркнул, что столичная власть оставляет бесплатный проезд для льготников.

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Городской голова объяснил, что такое непопулярное решение надо принять, чтобы избежать транспортного кризиса.

“Мы вынуждены сделать этот сложный шаг. Несмотря на политические рейтинги и спекуляции, которых вокруг этого вопроса много. Потому что надо быть ответственными и честно говорить, что иначе нам не избежать кризиса в транспортной сфере столицы”, – сказал Виталий Кличко.

Напомним, ранее Кличко объяснил, почему в столице взлетели цены за проезд. Так, транспорт в Киеве должен нормально работать, быть безопасным и комфортным, вовремя ремонтироваться и обновляться.

Кличко отметил, что повышение цены связано с тем, что нынешняя себестоимость проезда намного выше, чем стоимость билета. Вместе с тем есть необходимость развития и обновления транспорта в Киеве, и на все это нужны значительные средства. Кроме этого, не хватает водителей общественного транспорта, поскольку люди не хотят идти работать на низкую заработную плату и вынуждены искать работу за рубежом.

По материалам ТСН
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