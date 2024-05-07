ГП «Документ» возобновило выдачу готовых документов за рубежом — Finance.ua

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ГП «Документ» возобновило выдачу готовых документов за рубежом

Личные финансы
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ГП «Документ» возобновило выдачу готовых документов за рубежом
ГП «Документ» возобновило выдачу готовых документов за рубежом
В зарубежных подразделениях ГП «Документ» в тестовом режиме возобновили выдачу готовых документов, которая приостанавливалась по техническим причинам.
Об этом сообщает пресс-служба ГП «Документ».
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«Внимание, в тестовом режиме мы возобновляем выдачу готовых документов! Для предотвращения и недопущения перегруженности системы и повторных технических сбоев выдача будет происходить в первую очередь социально уязвимым категориям граждан и после повторного получения SMS о готовности паспортов для выдачи», — сказано в сообщении.
Лица, ожидающие выдачи готовых документов, просят соблюдать правила:
  • иметь SMS о готовности паспорта (полученное после 25 апреля);
  • предъявить документ, удостоверяющий личность заявителя (в т. ч. е-паспорт в приложении «Дія»);
  • пройти процедуру верификации и проверить персональные данные.
Напомним, 23 апреля пресс-служба Центра обслуживания граждан Паспортный сервис сообщала, что по техническим причинам приостановлена ​​выдача готовых документов в зарубежных подразделениях ГП «Документ».
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Позже в Министерстве внешних дел объяснили, почему запретили предоставлять консульские услуги украинцам за рубежом именно сейчас и когда запрет снимут.

Страхование для выезда за границу

Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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