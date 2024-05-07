ГП «Документ» возобновило выдачу готовых документов за рубежом — Finance.ua

ГП «Документ» возобновило выдачу готовых документов за рубежом Сегодня 10:32 — Личные финансы

ГП «Документ» возобновило выдачу готовых документов за рубежом

В зарубежных подразделениях ГП «Документ» в тестовом режиме возобновили выдачу готовых документов, которая приостанавливалась по техническим причинам.

Об этом сообщает пресс-служба ГП «Документ».

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«Внимание, в тестовом режиме мы возобновляем выдачу готовых документов! Для предотвращения и недопущения перегруженности системы и повторных технических сбоев выдача будет происходить в первую очередь социально уязвимым категориям граждан и после повторного получения SMS о готовности паспортов для выдачи», — сказано в сообщении.

Лица, ожидающие выдачи готовых документов, просят соблюдать правила:

иметь SMS о готовности паспорта (полученное после 25 апреля);

предъявить документ, удостоверяющий личность заявителя (в т. ч. е-паспорт в приложении «Дія»);

пройти процедуру верификации и проверить персональные данные.

Напомним, 23 апреля пресс-служба Центра обслуживания граждан Паспортный сервис сообщала , что по техническим причинам приостановлена ​​выдача готовых документов в зарубежных подразделениях ГП «Документ».

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Глава МИД Дмитрий Кулеба сообщил в соцсети Х, что поручил диппредставительствам Украины за границей «принять меры по возобновлению справедливого отношения к мужчинам мобилизационного возраста».

Позже в Министерстве внешних дел объяснили , почему запретили предоставлять консульские услуги украинцам за рубежом именно сейчас и когда запрет снимут.

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