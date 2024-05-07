ГП «Документ» возобновило выдачу готовых документов за рубежом — Finance.ua

ГП «Документ» возобновило выдачу готовых документов за рубежом
В зарубежных подразделениях ГП «Документ» в тестовом режиме возобновили выдачу готовых документов, которая приостанавливалась по техническим причинам.
Об этом сообщает пресс-служба ГП «Документ».
«Внимание, в тестовом режиме мы возобновляем выдачу готовых документов! Для предотвращения и недопущения перегруженности системы и повторных технических сбоев выдача будет происходить в первую очередь социально уязвимым категориям граждан и после повторного получения SMS о готовности паспортов для выдачи», — сказано в сообщении.
Лица, ожидающие выдачи готовых документов, просят соблюдать правила:
- иметь SMS о готовности паспорта (полученное после 25 апреля);
- предъявить документ, удостоверяющий личность заявителя (в т. ч. е-паспорт в приложении «Дія»);
- пройти процедуру верификации и проверить персональные данные.
Напомним, 23 апреля пресс-служба Центра обслуживания граждан Паспортный сервис сообщала, что по техническим причинам приостановлена выдача готовых документов в зарубежных подразделениях ГП «Документ».
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