Ограничения для мужчин за границей: дистанционных документов не будет — Finance.ua
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Ограничения для мужчин за границей: дистанционных документов не будет

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Позиция государства по ограничениям для мужчин за границей — четкая. Дистанционных документов для мужчин призывного возраста не будет.
Об этом сообщает советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в интервью «24 каналу».
Он отметил, что украинцам необходимо дождаться дополнительных разъяснений относительно работы консульских служб, когда вступит в силу новый закон о мобилизации.
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Однако, как отметил Подоляк, позиция государства остается неизменной, документы будут выдаваться на территории Украины.
«Есть абсолютно четкая позиция государства — дистанционных документов не будет. Пожалуйста, приезжайте, получите эти документы на месте», — заявил советник руководителя Офиса президента.
Напомним, на днях Кабмин запретил пересылать загранпаспорта и паспорта гражданина Украины за границу. Мужчины в возрасте от 18 до 60 лет не смогут получить загранпаспорта, находясь за пределами Украины.
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Также с 23 апреля МИД ограничил предоставление консульских услуг мужчинам в возрасте 18−60 лет за пределами Украины до периода, когда заработает новый закон (он вступит в силу с 18 мая).
В Минобороны Украины отметили, что ТЦК не будут работать за границей. Также в ведомстве считают нереалистичной выдачу повесток за пределами Украины.
По материалам:
РБК-Україна
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