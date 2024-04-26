Ограничения для мужчин за границей: дистанционных документов не будет — Finance.ua

Ограничения для мужчин за границей: дистанционных документов не будет Сегодня 15:15

Позиция государства по ограничениям для мужчин за границей — четкая. Дистанционных документов для мужчин призывного возраста не будет.

Об этом сообщает советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в интервью «24 каналу».

Он отметил, что украинцам необходимо дождаться дополнительных разъяснений относительно работы консульских служб, когда вступит в силу новый закон о мобилизации.

Однако, как отметил Подоляк, позиция государства остается неизменной, документы будут выдаваться на территории Украины.

«Есть абсолютно четкая позиция государства — дистанционных документов не будет. Пожалуйста, приезжайте, получите эти документы на месте», — заявил советник руководителя Офиса президента.

Напомним, на днях Кабмин запретил пересылать загранпаспорта и паспорта гражданина Украины за границу. Мужчины в возрасте от 18 до 60 лет не смогут получить загранпаспорта, находясь за пределами Украины.

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Также с 23 апреля МИД ограничил предоставление консульских услуг мужчинам в возрасте 18−60 лет за пределами Украины до периода, когда заработает новый закон (он вступит в силу с 18 мая).

В Минобороны Украины отметили, что ТЦК не будут работать за границей. Также в ведомстве считают нереалистичной выдачу повесток за пределами Украины.

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