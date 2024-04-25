Мужчины 18−60 лет не смогут получить паспорта за рубежом — постановление Кабмина — Finance.ua
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Мужчины 18−60 лет не смогут получить паспорта за рубежом — постановление Кабмина

Личные финансы
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Мужчины 18−60 лет не смогут получить паспорта за рубежом — постановление Кабмина
Мужчины 18−60 лет не смогут получить паспорта за рубежом — постановление Кабмина
Правительство запретило выдавать паспорт гражданина Украины или загранпаспорт украинским мужчинам за рубежом в возрасте от 18 до 60 лет. Теперь эти документы они могут получить только в территориальном органе или территориальном подразделении миграционной службы.
Соответствующее постановление приняло правительство.
«Получение паспорта гражданина Украины, паспорта гражданина Украины для выезда за границу гражданином Украины мужского пола от 18 до 60 лет осуществляется в территориальном органе/территориальном подразделении ГМС. Пересылка таких паспортов в обособленное подразделение или зарубежное дипломатическое учреждение Украины для организации их выдачи не осуществляется», — говорится в документе.

Кого не касаются новые правила

Эти требования не касаются украинских мужчин (18−60 лет), имеющих право на пересечение границы во время военного положения.

Комментарий МИД

В МИД Украины добавили, что предприятие ГП «Документ», которое производит документы для украинцев, «не входит в сферу управления МИД».
Постановление Кабмина касается изменений выдачи паспортов, оформляемых ГМС Украины по заявлениям, полученным ГП «Документ»: «ГП „Документ“ не является частью системы МИД, дипломатической или консульской службы. Это отдельное государственное предприятие, входящее в сферу управления Государственной миграционной службы Украины».
В то же время, порядок работы консульской службы МИД Украины останется без изменений. Консульские услуги предоставляются гражданам Украины в посольствах, генеральных консульствах и консульствах.

Справка Finance.ua:

  • 23 апреля 2024 года консульства Украины остановили предоставление услуг мужчинам мобилизационного возраста. Эту информацию также прокомментировал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба;
  • В Министерстве внешних дел объяснили, почему запретили предоставлять консульские услуги украинцам за рубежом именно сейчас и когда снимут ограничение.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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