День финансов, 4 июля: важная подпись Порошенко, проверки субсидиантов, штрафы за неправильную парковку

Среда 4 июля. Помимо важной подписи Порошенко (Гарант сегодня подписал закон “О валюте и валютных операциях”), день запомнился новостями о штрафах и проверках:

Сел пьяным за руль? Жди достойного наказания. Сегодня ВРУ поддержала законопроект, который будет привлекать к уголовной ответственности виновникам ДТП с жертвами. Важно, что закон предполагает приравнять виновников ДТП со смертельным исходом к лицам, совершившим умышленные убийства. Кроме этого, закон будет предусматривать повышенные штрафы для водителей, которые водят авто «под мухой», и их принудительное лечение в дальнейшем.

Нарушил правила парковки? Жди штрафа. Осталось несколько месяцев до вступления в силу нового Закона, согласно которому водителей ожидают новые штрафы за нарушения правил парковки. Сумма штрафа будет рассчитываться, исходя из того, где водитель оставил свой автомобиль. О максимальной сумме штрафа и других нюансах детально тут.

Задержали рейс? Жди компенсации. Авиакомпании обяжут выплачивать компенсацию за задержку рейсов. Так, туристы, сутками ожидающие своих рейсов, по мнению парламентариев, не лезут ни в какие ворота. Если интересно, какие же суммы должны будут выплачиваться – заходите сюда.

Пока со штрафами все. Но вот еще порция важных новостей дня:

Соврал для субсидии? Жди проверки. Проверять субсидиантов обещают по-новому. В правительстве прогнозируют, что после проведения тщательной проверки субсидиантов останется 80-85% семей. Как именно будут отсеять липовых бедняков от действительно нуждающихся читайте тут.

Шахтер? Жди зарплаты. Министерство финансов перераспределило средства на выплату заработных плат украинским шахтерам. Об этом сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец. В целом пока собрались выплатить 220 миллионов гривен из имеющегося миллиардного долга.