В среду, 4 июля, Президент Украины Петр Порошенко подписал закон “О валюте и валютных операциях”.

Это Порошенко сделал во время встречи с представителями бизнеса в Киеве.

“Сегодня мы уже завершили все необходимые процедуры, и сегодня хочу вас поздравить, сейчас, в этом зале”, – сказал Президент, подписав соответствующий закон.

Справка Finance.ua

21 июня Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом закон “О валюте и валютных операциях”. По оценке ряда экспертов, вступление в силу закона даст возможность украинцам инвестировать в ценные бумаги на глобальных рынках и размещать средства на счетах любых банков мира.