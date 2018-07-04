Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 449 0

Порошенко подписал закон о валюте

Порошенко подписал закон о валюте

В среду, 4 июля, Президент Украины Петр Порошенко подписал закон “О валюте и валютных операциях”.

Это Порошенко сделал во время встречи с представителями бизнеса в Киеве.

“Сегодня мы уже завершили все необходимые процедуры, и сегодня хочу вас поздравить, сейчас, в этом зале”, – сказал Президент, подписав соответствующий закон.

Справка Finance.ua

  • 21 июня Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом закон “О валюте и валютных операциях”. По оценке ряда экспертов, вступление в силу закона даст возможность украинцам инвестировать в ценные бумаги на глобальных рынках и размещать средства на счетах любых банков мира.
  • 4 июля закон “О валюте и валютных операциях” подписал глава Верховной Рады Андрей Парубий и передал документ на подпись Порошенко.
По материалам Телеканал 24
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018