Авиакомпании обяжут выплачивать компенсацию за задержку рейсов

Чартерные скандалы в Украине привлекли внимание не только министерских чиновников, но и народных депутатов. Злоключения туристов, сутками ожидающих своих рейсов, по мнению парламентариев, не лезут ни в какие ворота. А потому предлагают поменять правила выплаты компенсаций, которые положены путешественникам.

Законопроектом №8548, который зарегистрирован в Верховной Раде 3 июля, нардепы Дмитрий Белоцерковец и Сергей Алексеев предлагают имплементировать в украинское законодательство европейские правила компенсаций за задержку рейсов.

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В пояснительной записке к документу они уточняют, что невзирая на то, что нормы европейского регламента №261/2004 имплементированы в Воздушный кодекс Украины, они предусматривают, что авиакомпании обязаны выплатить компенсацию лишь за отмену рейса. Хотя аналогичные санкции к авиакомпаниям в ЕС применяются и в случае задержек рейсов на срок более 3-х часов.

Законопроект устраняет эту несправедливость и устанавливает право туриста потребовать от авиакомпании компенсацию, если его самолет вылетел не вовремя. В частности, за задержку рейса по вине перевозчика на более чем 3 часа пассажиру будет положено:

250 евро – для рейсов дальностью до 1500 километров;

400 евро – для рейсов дальностью от 1500 до 3500 километров;

600 евро – для рейсов дальностью более 3500 километров.

Аналогичные нормы сейчас действуют для отмененных по вине авиакомпании рейсов.

Так, выплата денежной компенсации не означает, что перевозчик может не оплачивать пассажирам гостиницу, питание и трансфер из аэропорта, если рейс перенесен на следующий день. А при задержке рейса на срок свыше 5-ти часов компания должна будет в довесок к выплаченному штрафу накормить всех туристов за свой счет.