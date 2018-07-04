В Минэкономразвития объяснили причину задержек туристических авиарейсов

Проблема задержек международных чартерных авиарейсов в Украине связана с тем, что количество украинских туристов превысило объем пассажиромест, которые могут предоставить чартерные перевозчики, рассказал заместитель министра экономического развития Михаил Титарчук.

“Проблема, которая остро встала в этом летнем сезоне, напрямую связана с увеличением количества желающих отдохнуть (за границей – Ред.), что в разы превысило объем пассажиромест, которые авиаперевозчики чартерных рейсов фактически могут предоставить, и постоянным демпингованием цен на туры. Неудовлетворительное техническое состояние самолетов добавляет негатива, приводит к постоянному выходу из строя бортов и, соответственно, к сбою рейсов в обоих направлениях”, – объяснил замминистра.

По словам Титарчука, постоянные задержки авиарейсов влекут за собой затраты на проживание и питание туристов, а также выплаты компенсаций за задержки вылетов. При этом ни туроператоры, ни авиаперевозчики не хотят брать на себя эти дополнительные расходы.

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“Чтобы окончательно не сорвать этот туристический сезон, призываю туроператоров и авиаперевозчиков к взаимопониманию для оптимизации летной программы с максимальным учетом потребностей туристов в летний сезон. Туроператорам при заключении договоров с чартерными перевозчиками необходимо учитывать реальную способность и мощность авиакомпании, а также быть уверенными, что у последней есть резервные борты”, – отметил Титарчук.

Справка Finance.ua:

Информация о массовой задержке авиарейсов с вылетом туристов на отдых и их возвращением обратно на родину начала появляться с 27 июня.

Сначала около 300 украинских туристов не могли вылететь в Харьков из аэропорта имени Хабиба Бургибы, который расположен в городе Монастир (Тунис).