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Мининфраструктуры и Госавиаслужба запустят рейтинг авиаперевозчиков

Мининфраструктуры и Госавиаслужба запустят рейтинг авиаперевозчиков

Министерство инфраструктуры Украины и Государственная авиационная служба запустят рейтинг авиаперевозчиков.

Об этом сегодня на брифинге сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

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По его словам, рейтинг будет опубликован на сайте министерства и Госавиаслужбы до конца недели.

“До конца этой недели мы разместим рейтинг авиакомпаний на сайте Министерства инфраструктуры и на сайте Госавиаслужбы”, – сообщил он.

Министр отметил, что рейтинг будет обновляться ежемесячно, и граждане и туроператоры смогут выбирать наиболее выгодные предложения авиаперевозчиков.

По материалам РБК-Украина
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