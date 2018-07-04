Стало известно, как будут проверять субсидиантов

Уже со следующего отопительного сезона субсидии будут выдавать деньгами. Для этого проверят всех субсидиантов.

“Чтобы отсеять липовых бедняков, данные о претендентах на субсидии будут запрашивать у Государственной фискальной службы (налоговой), Министерства юстиции, банков и миграционной службы. Вся эта информация будет собираться и обрабатываться в Минфине. Это позволит в автоматическом режиме вычислять субсидиантов, имущественное положение которых вызывает вопросы”, – говорит заместитель министра финансов Сергей Марченко.

Читайте также В Украине вырос прожиточный минимум и пенсии

В правительстве прогнозируют, что после проведения тщательной проверки субсидиантов останется 80-85% семей.

Планируют также отслеживать и работников, и любителей путешествовать. Обещают также “ловить” тех, кто неофициально сдает жилье в аренду. Возьмутся и за семьи, которые для получения субсидии формально развелись, а фактически продолжают жить вместе.

Должников по оплате за коммуналку лишат субсидии на следующий же день после обнаружения факта неуплаты. Сейчас это делают при задолженности на сумму, превышающую 20 необлагаемых минимумов доходов граждан (340 грн).