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Украинцев ждут новые штрафы за парковку

Украинцев ждут новые штрафы за парковку

Как мы знаем, осталось несколько месяцев до вступления в силу нового Закона, по которому водителей ожидают наказания за нарушение правил парковки. Сумма штрафа будет рассчитываться исходя из того, где водитель оставил свой автомобиль.

Минимальное взыскание составляет 255 гривен за то, что машина находится на пешеходном переходе, газоне, перекрестке или на тротуаре в неположенном месте. Правила дорожного движения запрещают парковку на железнодорожных переездах, путях, в тоннелях, на эстакадах, путепроводах и под ними, а также за 10 метров до и после пешеходного перехода.

Также в Правилах идет речь о том, что останавливаться нельзя в местах, где остается пространства меньше чем три метра от двойной разделительной полосы и транспортным средством, которое остановилось.

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Нужно помнить, что до остановки общественного транспорта нужно оставлять не менее 30 метров, а до начала дорожных работ – 10 метров.

Нельзя парковать авто там, где невозможно выполнить встречный разъезд, и если машина будет закрывать знаки или светофор.

Остановка возможна не ближе чем за 10 метров до прилегающих дорог и выездов из них. Запрещено останавливаться и стоять на тротуарах, если пешеходам остается менее двух метров.

Более крупную сумму – 510 гривен – с водителей могут взимать, если машина препятствует движению пешеходов или других транспортных средств, или остановилась на полосе для общественного транспорта.

Максимальный штраф будет грозить тем, кто оставит автомобиль на местах для людей с инвалидностью. За это взимается 60 необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 1020 гривен.

По материалам ТСН
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